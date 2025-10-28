Fatsa Belediyespor - Vanspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi, futbolseverler için heyecan dolu anlar sunmaya hazırlanıyor. TFF 3. Lig temsilcisi Fatsa Belediyespor, 28 Ekim 2025 Salı günü kendi sahasında TFF 2. Lig ekibi Van Spor FK ile karşı karşıya gelecek. Fatsa İlçe Stadı'nda oynanacak bu karşılaşma, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Taraftarların büyük bir ilgiyle beklediği maçta, takımlar galibiyet için sahada mücadele edecek.

Fatsa Belediyespor'un Hedefi Sürpriz

Ev sahibi Fatsa Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda alt lig takımlarının üst turlara çıkma hedefinin bir parçası olarak, güçlü rakibi Van Spor FK’yı elemenin peşinde. Kendi evinde oynamanın avantajını kullanarak, taraftar desteğiyle sahaya çıkmayı planlayan takım, bu önemli mücadelede sürpriz bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor. Fatsa Belediyespor, tarihindeki önemli anlara bir yenisini eklemek için mücadele edecek.

Van Spor FK'nın Deplasman Stratejisi

Diğer yandan, ligdeki performansıyla dikkat çeken Van Spor FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna devam etmeyi hedefliyor. İmaj Altyapı sponsorluğunda sezona iddialı bir başlangıç yapan kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmada hata yapmamak için rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor. Deplasman tecrübesi ile kazanmaya odaklanan Van Spor FK, Fatsa'nın zorlu atmosferinde zorlu bir sınav verecek.

Maçın Tarihi ve Saatine Dair Bilgiler

Fatsa Belediyespor ile Van Spor FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşması, 28 Ekim 2025 Salı günü saat 13.30’da Fatsa İlçe Stadı’nda gerçekleştirilecek. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin detaylarını merakla bekliyor.

Karşılaşmanın Yayın Bilgisi

Mücadele, Türkiye’deki resmi yayıncı tarafından programına alınmadığı için herhangi bir kanalda canlı yayınlanmayacak. Bu durum, futbolseverler için bir dezavantaj oluştururken, karşılaşmanın heyecanı yalnızca stadyumda izleyenlerle sınırlı kalacak.

Kupada Rekabetin Yükseldiği Anlar

Her iki takım da Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmak için galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Fatsa Belediyespor’un taraftar desteğini arkasına alarak sürpriz bir sonuç elde etme isteği, Van Spor FK’nın deplasmandaki deneyimi ile birleştiğinde, karşılaşmanın oldukça rekabetçi geçmesi bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda tek maç eleme sistemi uygulanması, bu tür mücadelelerin önemini artırıyor ve takımların kazanmak için ellerinden geleni yapmalarını sağlıyor.