Evlilik Hayali Kabusa Döndü: 2 Milyon Lirasını Kaptıran Kadın Savcılığa Başvurdu

İstanbul'da yaşayan Fatma Ö., nişanlısı Emircan B. tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Genç kadın, yaklaşık 2 milyon TL'nin kendisinden alındığını öne sürerken, bu süreçte yaşananlar dikkat çekici detaylar içeriyor.

Dolandırıcılık İddiaları ve Para Talepleri

Fatma Ö., nişanlısı Emircan B.'nin son iki yıl içerisinde farklı bahaneler öne sürerek kendisinden sürekli para talep ettiğini ifade etti. Bu süre zarfında taraflar arasında senetler düzenlendiği de iddialar arasında yer alıyor. Genç kadın, nişanlısının kendisinden toplamda 2 milyon TL'yi temin ettiğini, bu durumun kendisi için ciddi bir maddi kayıp oluşturduğunu belirtti.

Miras Parası ve Tehditler

İddialara göre, Fatma Ö.'nün babasından kalan mirasın bir kısmını oluşturan bir evin satışından elde ettiği 530 bin TL'yi de Emircan B. talep etti. Genç kadın, bu talebi geri çevirdiğinde Emircan B.'nin kendisini "Evliliği iptal ederim" şeklinde tehdit ettiği iddiasında bulundu. Bu durum, dolandırıcılık iddialarını daha da somut hale getiriyor.

Savcılığa Başvuru ve Soruşturma Süreci

Yaşananların ardından, Fatma Ö. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Emircan B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, genç kadının iddialarını değerlendirirken, olayın uzlaştırma kapsamında olduğu gerekçesiyle dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Tarafların uzlaşma sağlayamaması durumunda, Emircan B. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açılması bekleniyor.

Bu gelişmeler, dolandırıcılık vakalarının artış gösterdiği bir dönemde dikkat çekiyor. Evlilik vaadiyle dolandırılma olayları, sosyal ilişkilerin güvenilirliğini sorgularken, mağdurların yaşadığı maddi kayıplar da toplumda geniş yankı buluyor.