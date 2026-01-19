Dolar
Eskişehir'in Yeni Valisi Erdinç Yılmaz'ın Görev Tarihi Belli Oldu

Eskişehir'in Yeni Valisi Erdinç Yılmaz'ın Görev Tarihi Belli Oldu

Eskişehir'in Yeni Valisi Erdinç Yılmaz'ın Görev Tarihi Belli Oldu
Okunma Süresi: 2 dk

Eskişehir Valiliği görevine atanan Erdinç Yılmaz, 6 Ocak 2026 tarihli İçişleri Bakanlığı Valiler Kararnamesi ile göreve başlamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, 26 ilin valisi değişirken, Yılmaz'ın Eskişehir'deki liderliği, kentte yeni projelerin ve önceliklerin belirlenmesinde önemli bir rol üstlenecek.

Erdinç Yılmaz'ın Kariyer Geçmişi

1976 yılında Adana’nın Karaisalı ilçesinde dünyaya gelen Erdinç Yılmaz, eğitimine Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde devam etti. Eğitim hayatının ardından kamu kariyerine öğretmenlik ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı yaparak adım atan Yılmaz, 2000 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği sürecini başlatmıştır. Bu süreç içerisinde Güzelyurt, Doğanyol, Karakoçan, İncesu ve Ergani gibi çeşitli ilçelerde kaymakamlık görevlerinde bulunmuş, İngiltere’de gerçekleştirdiği staj ile uluslararası deneyim kazanmıştır.

Eskişehir ile Bağlantısı

Erdinç Yılmaz, Eskişehir ile olan bağlantısını daha önceki görevleriyle pekiştirmiştir. 2014-2018 yılları arasında Sivrihisar Kaymakamı olarak görev yapmış, ardından 2018-2020 yıllarında Tepebaşı Kaymakamı olarak atanmıştır. Bu dönemde Eskişehir Vali Yardımcısı olarak özellikle Milli Eğitim alanında önemli projelere imza atmış ve idari başarıları nedeniyle Eskişehir Valiliği tarafından ödüllendirilmiştir. Akademik alanda da İnönü Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlayarak Maliye Doktoru unvanını kazanmıştır.

Görev Başlangıç Tarihi ve Beklentiler

Edinilen bilgilere göre Vali Dr. Erdinç Yılmaz, çarşamba günü Eskişehir’e gelerek görevine başlayacaktır. Kentin geleceği için yeni dönemin öncelikleri ve projeleri şimdiden merakla beklenmektedir. Yılmaz’ın liderliğinde Eskişehir’in gelişimi ve sosyal projelerin hayata geçirilmesi konusunda çeşitli beklentiler bulunmaktadır. Yerel halk ve paydaşlar, Yılmaz’ın deneyimlerinden faydalanarak şehrin potansiyelini artıracak çalışmalar gerçekleştirmesini umuyor.

