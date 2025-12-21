Dolar
Eski Milletvekilinden Sadettin Saran Hakkında Önemli Açıklama

Eski Milletvekilinden Sadettin Saran Hakkında Önemli Açıklama

Eski Milletvekilinden Sadettin Saran Hakkında Önemli Açıklama
Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın son günlerdeki durumu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yarkadaş, Saran'ın görevine devam etmesinin mümkün olmadığını belirterek, yaşanan gelişmelerin ışığında Saran’ın istifasının gerektiğini vurguladı.

Uyuşturucu Operasyonunun Ardından Sadettin Saran İfadesini Verdi

Medya dünyasında yankı uyandıran uyuşturucu operasyonları çerçevesinde adı geçen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün şüpheli sıfatıyla ifadesine çağrıldı. İtalya'dan özel bir uçakla İstanbul’a dönen Saran, sabah saatlerinde Çağlayan'daki adliyeye giderek ifade verdi. İfadesinin ardından kan ve saç örneği veren Saran, yaptığı açıklamada herhangi bir suç işlemediğini ifade etti. Duygusal bir an yaşadığı gözlemlenen Saran, bu süreçte gözlerinin dolduğunu belirtti.

Barış Yarkadaş’tan Sert Eleştiriler

TGRT Haber'in "Taksim Meydanı" programına katılan Barış Yarkadaş, Saran’ın tutumunu ve ruh halini eleştirerek, Fenerbahçe Başkanı’nın görevini bırakması gerektiğini savundu. Yarkadaş, Saran’ın yaptığı açıklamalar esnasında yüzündeki tedirginliği ve ses tonundaki huzursuzluğu gözlemlediğini dile getirdi. Yarkadaş, “Sadettin Saran’ın sesinde ve gözlerinde bir tedirginlik gördüm. Kendisi çok rahat değil gibi görünüyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Saran’ın madde kullanıp kullanmadığına dair sonuçların Adli Tıp’tan gelecek raporla netleşeceğini belirtti.

İfade Edilen Endişeler ve Kamuoyuna Yansımaları

Yarkadaş, Saran’ın durumunu değerlendirirken “Bir yanda 10 milyon taraftar, bir yanda tek başına bir savcı var. Bu durumun objektif ve sağlıklı bir karar verilmesini zorlaştırdığını” ifade etti. Medya mensuplarından gelen bilgiler ve ifadelere dayanarak, Saran’ın Fenerbahçe başkanlığından affını istemesi gerektiğini dile getiren Yarkadaş, acilen olağanüstü bir kongre toplanarak başkanlık görevini bırakmasının önemine vurgu yaptı.

Sadettin Saran’ın durumu, Fenerbahçe camiasında ve genel kamuoyunda büyük bir merakla takip edilmeye devam ediyor. Bu süreçte yaşanan gelişmelerin, kulüp üzerindeki etkileri ve Saran’ın gelecekteki adımları merak konusu olmaya devam ediyor.

