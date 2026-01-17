Erzurum TOKİ Kura Çekimi Saat Kaçta, Nerede Yapılacak?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek olan Erzurum kura çekimi, konut sahibi olmayı bekleyen birçok vatandaşın dikkatle takip ettiği bir etkinlik haline geldi. 17 Ocak 2026 Cumartesi günü düzenlenecek kura çekimi, toplamda 4905 konutluk kontenjan ile dikkat çekiyor. Erzurum'da Merkez, Yakutiye, Palandöken, Aziziye gibi birçok ilçeye inşa edilecek olan 1+1 ve 2+1 konutlar, bu kura ile sahiplerini bulacak.

Erzurum TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

Erzurum'da TOKİ kura çekimi, 17 Ocak Cumartesi günü saat 13:00'te gerçekleştirilecek. Kura, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nin Konferans Salonu'nda yapılacak. Çekilişe katılacak olan vatandaşlar, belirlenen tarihte salonda yerlerini alarak, konut sahibi olma şansını değerlendirecekler.

Kura Sonuçlarının Açıklanma Tarihi

Kura sonuçları, çekim işleminin ardından TOKİ tarafından açıklanacak. Erzurum ili merkez başta olmak üzere, çeşitli ilçelerde konumlandırılacak olan 1+1 ve 2+1 konutların sahipleri, bu kura ile belirlenecek. Kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair kesin bir tarih verilmezken, TOKİ’nin resmi duyurularını takip etmek önem taşıyor.

Erzurum'da Dağıtılacak Konutların İlçeleri ve Kontenjan Dağılımları

Erzurum'da yapılacak konutların ilçeleri ve kontenjanları şu şekildedir: Erzurum Merkez (Yakutiye, Palandöken, Aziziye) 3500 konut, Oltu 100 konut, Pasinler 100 konut, Hınıs 50 konut, Aşkale 200 konut, İspir 100 konut, Şenkaya 100 konut, Horasan 200 konut, Narman 50 konut, Çat 69 konut, Olur 50 konut, Karayazı 100 konut, Karaçoban 50 konut, Köprüköy 50 konut, Pazaryolu 50 konut, Şenkaya 50 konut, Uzundere 50 konut ve Tekman 56 konut, Tortum 80 konut olarak planlanmıştır. Bu dağılım, Erzurum'da konut ihtiyacını karşılamak amacıyla TOKİ tarafından yapılmıştır.

Erzurum'daki TOKİ kura çekimi, konut sahibi olmayı bekleyen birçok kişi için büyük bir fırsat niteliği taşıyor. Kura süreci, vatandaşların ev sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına olanak tanıyacak.