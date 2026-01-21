Erdoğan, Gazze Barış Kurulu Toplantısına Katılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Barış Kurulu toplantısına Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını duyurdu. Bu açıklama, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada, Nefes gazetesi muhabiri Nisanur Yıldırım’ın yönelttiği soru üzerine gerçekleşti. Erdoğan, toplantıya bakan seviyesinde katılımın sağlanacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha önceki açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya katılma konusundaki kararının beklenmekte olduğunu ifade etmişti. Erdoğan’ın yaptığı son açıklama, Türkiye’nin bu süreçte aktif bir rol alacağını net bir şekilde ortaya koydu. Toplantıya katılmayı kabul eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun durumu ise olayın uluslararası boyutunu daha da önemli hale getiriyor.

Gazze Barış Kurulu, ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde kurulmuş olup, Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes sağlanması, bölgenin yeniden inşası, yönetişim ve hizmetlerin desteklenmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Kurul, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararı doğrultusunda oluşturulan kapsamlı bir Gazze planının parçası olarak işlev görmektedir.

Beyaz Saray, Gazze Barış Kurulu'nun yürütme organının üyelerini geçtiğimiz hafta duyurdu. Bu üyeler arasında Hakan Fidan’ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın damadı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Apollo Global Management CEO'su Marc Rowan ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga gibi önemli isimler yer alıyor. Yürütme Kurulu'nun günlük işlerini denetleyecek olan temsilci ise eski Bulgar politikacı Nickolay Mladenov olarak belirlenmiştir.

Netanyahu, Gazze Barış Kurulu'nun yürütme organında Hakan Fidan’ın yer almasını eleştirerek, bu durumun İsrail’in onayı alınmadan belirlendiğini ve dolayısıyla İsrail’in dış politikasıyla çeliştiğini ifade etmiştir. Bu açıklama, toplantının uluslararası ilişkilerde yarattığı tartışmanın boyutunu artırmaktadır.

Gazze Barış Kurulu'nun önümüzdeki süreçte ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulaması bekleniyor. Bu aşamada, uluslararası güvenlik güçlerinin konuşlandırılması, Hamas'ın silahsızlandırılması ve savaşın yıktığı bölgenin yeniden inşası gibi önemli hedefler yer alıyor. Ayrıca, Gazze'nin günlük işleyişini sağlamak amacıyla oluşturulan Filistinli teknokratlar komitesinin denetimi de kurulun sorumlulukları arasında olacak. Hamas, söz konusu teknokratlar komitesine kontrolü devretme niyetini de duyurmuştu.

Kurulun Birleşmiş Milletler'in rolünü üstlenip üstlenmeyeceği konusunda tartışmalar devam ediyor. Trump, bir gazetecinin bu konudaki sorusuna yanıt verirken, kurulun BM'nin yerini alabileceğini ifade etti. Bu açıklama, uluslararası toplumda yankı buldu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD Başkanı'nın önerdiği barış planına destek vermekle birlikte, BM’nin yerine geçecek bir organizasyon kurulmasına karşı olduklarını belirtmiştir.