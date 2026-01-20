Emekli Maaşı Farkı Sorgulama: 3.119 TL En Düşük Emekli Maaşı Farkı Ne Zaman Yatacak?

2024 yılının ilk ayı itibarıyla gerçekleştirilen maaş artışları, milyonlarca emeklinin dikkatini çekti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zamlar sonrasında, emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlanan maaşlar, bu süreçte oluşan fark tutarlarının ne zaman ödeneceği sorusunu gündeme getirdi. Özellikle 3.119 TL'lik emekli maaş farklarının ödemeleri, emekliler tarafından merakla bekleniyor.

Maaş Ödeme Sürecinin Başlaması

Yeni yılın başlangıcıyla birlikte, emeklilere yönelik ödeme süreci hız kazanmıştır. Ocak ayı için belirlenen zamlı maaşlar, 17 Ocak itibarıyla SSK emeklileri için hesaplara yatırılmaya başlamıştır. Bu süreç, 26 Ocak tarihine kadar devam edecek. Emekliler, taban maaş artışından kaynaklanan fark tutarlarının ne zaman hesaplara geçeceğini araştırıyor.

Emekli Maaşlarındaki Artış ve Yeni Düzenleme

Meclis'te kabul edilen yeni düzenleme ile emekli maaşları, enflasyon hesaplamaları doğrultusunda belirlenmiştir. Önceden 18.939 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, yapılan yüzde 18,4'lük artışla 20.000 TL'ye yükselmiştir. Bu güncellemeyle birlikte, 20.000 TL'ye ulaşmayan ve 17.827 TL veya daha az kök maaşa sahip olan emeklilerin de maaşları etkilenmiştir.

Yeni Düzenlemenin Resmi Gazete'de Yayınlanması

Emekli maaşlarıyla ilgili yapılan düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması, maaş farkı ödemeleri için sürecin başlamasına zemin hazırlamaktadır. Emekliler, bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamalarını takip ediyor. 3.119 TL'lik zam farkı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı, bakanlık tarafından yapılacak duyurularla netlik kazanacaktır.

Ödeme Tarihleri ve Emekli Maaşları

SSK emeklileri için 17 Ocak itibarıyla başlayan maaş ödemeleri, en düşük emekli maaşı alanlar için 16.881 TL olarak gerçekleştirilmiştir. Bağ-Kur emeklilerinin maaş alma günleri ise tahsis numarasına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar, maaşlarını ayın 17'sinde alırken, 5, 7 ve 9 olanlar her ayın 25'inde, 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında ödeme alır. Tahsis numarasının son iki hanesi 4, 6 veya 8 olanlar, maaşlarını ayın 27'sinde alırken, 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını hesaplarında görecektir.

Bu süreçler ve tarihlerin netleşmesiyle birlikte, emeklilerin merakla beklediği maaş farkı ödemeleri ile ilgili gelişmeler takip edilmeye devam edecektir.