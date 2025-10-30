Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı mı? Son Tarih ve Gerekli Evraklar

Ehliyet yenileme işlemleri için son günler yaklaşırken, sürücüleri bilgilendiren son gelişmeler dikkat çekiyor. Eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlar için belirlenen yenileme süresi uzatılmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, eski belgelerin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğu vurgulandı. Bu tarihten sonra eski sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve yenilemeyenler, daha yüksek harç bedeli ödemek durumunda kalacaklar.

Ehliyet Yenileme Süreci ve Başvurular

Temmuz ayında, eski tip sürücü belgelerini yenilemek için toplamda 1 milyon 424 bin 516 başvuru yapıldı. Günlük ortalama 64 bin 750 başvuru ile yoğun bir talep yaşandı. Ancak, süre uzatımının ardından başvuru sayısında belirgin bir düşüş gözlemlendi. Ağustos ayında 96 bin 134, Eylül ayında ise 60 bin 703 başvuru alındı. Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaş, eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor. Bu durumu dikkate alan Bakan Yerlikaya, vatandaşları randevu alarak belgelerini yenilemeye teşvik etti.

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Evraklar

Eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyenlerin başvuruda bulunabilmesi için bazı belgeleri temin etmesi gerekiyor. Başvuru sırasında istenilen belgeler arasında kimlik belgesi, sürücü sertifikası, öğrenim belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve adli sicil belgesi yer alıyor. Yurtdışından alınmış öğrenim belgeleri için noter tasdikli tercüme de talep ediliyor. Kayıp veya çalıntı durumu söz konusu olduğunda ise mevcut sürücü belgesi ile birlikte yukarıda belirtilen belgelerin sunulması gerekiyor.

Eski tip ehliyetini yenileyenler, işlemler için 15 TL harç bedeli ödeyecekler. Sürücü belgesi başvuru sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için vatandaşların randevu alarak işlemlerini zamanında tamamlamaları önem taşıyor. Yenileme işlemleri için gerekli evrakların eksiksiz olarak hazırlanması, sürecin hızlanmasına katkı sağlayacak.