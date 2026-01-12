e-Okul Kapanma Tarihleri ve Not Girişi Süreci

2026 yılı birinci dönem sonuna yaklaşırken, Türkiye'de eğitim alanında önemli bir dijital platform olan E-Okul sistemi yeniden gündeme geldi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, karne öncesi süreçte E-Okul'un kapanma tarihleri ve not giriş süreleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak? 2026 e-Okul son not girişi için son tarih nedir? e-Okul üzerinden not ve devamsızlık bilgileri kapandı mı? Tüm bu soruların yanıtlarını detaylarıyla ele alalım.

E-Okul Ne Zaman Kapanacak?

E-Okul sistemi, Türkiye'deki eğitim kurumlarının not ve devamsızlık bilgilerini takip edebilmeleri için kullanılan önemli bir platformdur. Her ne kadar sistem teknik olarak tamamen kapanmayacak olsa da, karne basım işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için belirli tarihlerde veri girişleri sonlandırılmaktadır. Okul yönetimlerinden alınan bilgilere göre, öğretmenler için not girişlerinin son tarihi 12 Ocak 2026 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra, öğretmenlerin sınav, performans ve proje notlarını sisteme işlemesi için kısıtlamalar uygulanacaktır. Ayrıca, ortak sınavların 9 Ocak 2026 tarihinde tamamlanmasının ardından, öğretmenlerin yoğun bir şekilde not giriş işlemlerini tamamlamaları beklenmektedir.

Not Giriş Tarihleri

Karnelerin hatasız bir şekilde hazırlanabilmesi adına, öğretmenlerin not giriş işlemlerine 12 Ocak 2026 tarihine kadar devam edebileceği belirtilmiştir. Mazeret sınavlarına katılan öğrenciler için ise sistemin biraz daha esnek tutulması söz konusu. Mazeret sınav notları, 14 Ocak 2026 tarihine kadar sisteme girişi yapılabilecektir. Bu tarihler sonrasında, E-Okul sistemi veri girişine kapatılacak ve karne basım süreci başlayacaktır. Dolayısıyla, 12 Ocak 2026 tarihinden sonra, öğretmenlerin not girişi yapmalarına izin verilmeyecek, ancak veliler ve öğrenciler E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden dönem sonu bilgilerine erişmeye devam edebilecektir.

E-Okul VBS Erişimi

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), öğrencilerin not ve devamsızlık bilgilerini takip edebilmeleri için herhangi bir erişim kısıtlaması uygulamıyor. VBS platformu, karne haftası boyunca aktif kalacak ve 15 günlük yarıyıl tatili süresince de sistem kullanılabilir durumda olacaktır. Veliler, çocuklarının akademik durumunu istedikleri zaman kontrol edebilir, not ve devamsızlık bilgilerine ulaşabilirler. Bu sayede, öğrencilerin başarı durumu ve devamsızlık takibi sürekli güncel kalacaktır.

2026 Yılı Sömestr Tatili Tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim takvimine göre, birinci dönem 16 Ocak 2026 tarihinde sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alacak. 19 Ocak 2026'da başlayacak olan sömestr tatili, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci dönemin başlamasıyla sona erecek. Hafta sonları dahil edildiğinde, öğrenciler toplamda 16 gün sürecek bir tatil yapma fırsatı bulacak. Bu süre, hem dinlenme hem de yarıyıl aktiviteleri için önemli bir fırsat sunacak.