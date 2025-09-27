Duru Nayman Kimdir, Kaç Yaşında ve Hangi Takımlarda Oynadı?

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen, spor kariyeri ve eğitim hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Duru Nayman, son dönemde kamuoyunun merakla takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Başarılı basketbol geçmişi ve hukuk alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Nayman, aynı zamanda milli futbolcu Arda Güler ile olan ilişkisiyle de sıkça gündeme gelmektedir.

Basketbola Fenerbahçe’de Başladı, Galatasaray’da Devam Etti

1 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Duru Nayman, spora olan tutkusunu çocuk yaşlarda keşfetti. Basketbol kariyerine Fenerbahçe'nin altyapısında başlayan genç sporcu, buradaki deneyimlerinin ardından Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’na transfer olarak sarı-kırmızılı formayı giymeye başladı. Bu süreçte fiziksel ve mental olarak önemli gelişimler kaydeden Nayman, spor disiplinini yaşamının merkezine yerleştirerek kariyerine sağlam temellerle devam etmektedir.

Hukuk ve Ekonomi Eğitimiyle Geleceğe Hazırlanıyor

Duru Nayman, spor kariyerinin yanı sıra eğitimine de büyük önem vermektedir. Akademik yolculuğunu İspanya merkezli ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesinde sürdürerek, hukuk alanında kendini geliştirmeyi hedefliyor. Hem spor hem de akademik çalışmaları bir arada yürüten Nayman, bu yönüyle dikkat çeken ve geleceği parlak genç yetenekler arasında yer alıyor.

Arda Güler ile Yakın İlişkisi Dikkat Çekiyor

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ile olan ilişkisi, Nayman’ın magazin gündeminde sıkça yer almasına neden olmaktadır. Genç sporcu, Güler’in en büyük destekçilerinden biri olarak öne çıkmakta; çift, yaz aylarında Bodrum’da birlikte görüntülenmiş ve sosyal medyada büyük ilgi görmüştür. Nayman, İspanya’da Güler’i yalnız bırakmamakta ve ilişkisini gözlerden uzak, sevgi dolu bir şekilde sürdürmektedir.

Sosyal Medyada da Etkili Bir İsim

Duru Nayman, yalnızca spor ve eğitim hayatıyla değil, aynı zamanda sosyal medya platformlarında da etkili bir varlık göstermektedir. Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan genç sporcu, paylaşımlarıyla gençler arasında ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Sosyal medyadaki aktifliği, onu daha da tanınır hale getirirken, genç nesildeki hayranları için bir rol model oluşturmaktadır.

Genç Yaşta Büyük Başarılar

19 yaşındaki Duru Nayman, spora ve eğitime olan bağlılığıyla örnek bir genç profil çizmektedir. Hem basketbol kariyeri hem de hukuk eğitimi ile geleceğe sağlam adımlarla ilerleyen Nayman, önümüzdeki yıllarda adından daha da sık söz ettirecek gibi görünmektedir. Genç yaşta elde ettiği başarılar ve hedefleri doğrultusunda attığı adımlar, onun potansiyelini daha da artırmaktadır.