Diyanet 2026 Hac Kura Çekim Takvimi Açıklandı

Kutsal topraklara gitme hayaliyle bekleyen yüz binlerce hacı adayı için önemli bir gelişme yaşandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Hac Organizasyonu kapsamında gerçekleştirilecek kura çekiminin tarihini, saatini ve yerini açıkladı. Bu yıl yaklaşık 1 milyon 800 bin hacı adayı, Diyanet tarafından belirlenen kura takvimine odaklanmış durumda. Hac kurasının nasıl ve ne zaman gerçekleştirileceği, hacı adaylarının merakla beklediği bir konu haline geldi.

2026 Hac Kurası Ne Zaman ve Nerede Çekilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 Hac kuraları 5 Kasım Çarşamba günü saat 10:30'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda ve dijital ortamda icra edilecek. Bu süreç, yalnızca kura çekimini değil, aynı zamanda hacı adaylarının kayıt ve konaklama türü seçimlerini de kapsayan önemli bir adımdır.

Kura Çekimi Nasıl İzlenecek?

Hacı adayları, kura çekim sürecini Diyanet'in resmi yayın kanalları üzerinden canlı olarak izleyebilecekler. Noter ve basın mensuplarının katılımıyla yapılacak olan bu dijital kura çekimi, hacı adaylarının geleceğini belirleyecek. Kura sonuçları, genellikle çekim günü içerisinde veya hemen sonrasında erişime açılacak ve hacı adayları, sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecekler.

Kayıt Süreci ve Belgeler Hakkında Bilgi

Diyanet, kura sonuçlarının ilan edilmesinin ardından asil listede yer alan hacı adaylarının kayıt süreci ve konaklama türü seçimleri gibi konularda detaylı bilgileri de paylaşacaktır. Hacı adaylarının, kayıt sürecini ve gerekli belgeleri takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu, olası mağduriyetlerin önlenmesi açısından kritik bir adımdır. Hacı adaylarının bu süreçte dikkatli olmaları, kutsal yolculukları için büyük bir fırsat olan bu kura çekiminde şanslarını artıracaktır.