Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Batı Trakya Türk Azınlığına Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Batı Trakya'da bulunan Türk azınlığına ait bir ilkokulun kimliği belirsiz kişilerce hedef alındığına dair sert bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırının detaylarına ve Türkiye'nin bu konudaki duruşuna dair önemli ifadeler yer aldı.

Olayın Detayları ve Yunanistan'daki Durum

Keçeli, açıklamasında, Yunan makamlarınca 2021-2022 eğitim-öğretim yılında kapatılan Karacaoğlan köyündeki Türk azınlık ilkokuluna yönelik saldırının kaygı verici olduğunu belirtti. Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğinin henüz netlik kazanmadığını ifade eden Keçeli, olayın aydınlatılması ve faillerin tespit edilmesi için Yunan yetkililerden gerekli adımların atılmasını talep etti.

Türkiye'nin Tavrı ve Lozan Barış Antlaşması

Keçeli, Batı Trakya'daki Türk azınlığın haklarının Lozan Barış Antlaşması ile güvence altına alındığını hatırlatarak, Türkiye'nin bu hakların korunması konusunda kararlı bir duruş sergileyeceğinin altını çizdi. Karacaoğlan köyünde yaşayan Türk azınlığına yönelik saldırının, toplumsal barışa ve etnik uyuma zarar verebileceğini vurgulayan Dışişleri Sözcüsü, bu tür olayların önlenmesi adına gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin Batı Trakya Türk azınlığının haklarına yönelik duyarlılığını bir kez daha ortaya koyarken, Yunanistan'daki azınlık politikalarına dair uluslararası kamuoyundaki endişeleri de yeniden gündeme getirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda attığı adımlar, Türkiye’nin azınlık hakları konusundaki tutumunu net bir şekilde ortaya koymakta. Saldırıya ilişkin gelişmelerin nasıl ilerleyeceği ise merakla bekleniyor.