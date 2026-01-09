Dolar
43,1504 %0.26
Euro
50,3114 %0.08
Gram Altın
6.202,60 % 0,13
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Batı Trakya Türk Azınlığına Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz

Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Batı Trakya Türk Azınlığına Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Batı Trakya Türk Azınlığına Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz
Okunma Süresi: 2 dk

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Batı Trakya'da bulunan Türk azınlığına ait bir ilkokulun kimliği belirsiz kişilerce hedef alındığına dair sert bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırının detaylarına ve Türkiye'nin bu konudaki duruşuna dair önemli ifadeler yer aldı.

Olayın Detayları ve Yunanistan'daki Durum

Keçeli, açıklamasında, Yunan makamlarınca 2021-2022 eğitim-öğretim yılında kapatılan Karacaoğlan köyündeki Türk azınlık ilkokuluna yönelik saldırının kaygı verici olduğunu belirtti. Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğinin henüz netlik kazanmadığını ifade eden Keçeli, olayın aydınlatılması ve faillerin tespit edilmesi için Yunan yetkililerden gerekli adımların atılmasını talep etti.

Türkiye'nin Tavrı ve Lozan Barış Antlaşması

Keçeli, Batı Trakya'daki Türk azınlığın haklarının Lozan Barış Antlaşması ile güvence altına alındığını hatırlatarak, Türkiye'nin bu hakların korunması konusunda kararlı bir duruş sergileyeceğinin altını çizdi. Karacaoğlan köyünde yaşayan Türk azınlığına yönelik saldırının, toplumsal barışa ve etnik uyuma zarar verebileceğini vurgulayan Dışişleri Sözcüsü, bu tür olayların önlenmesi adına gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin Batı Trakya Türk azınlığının haklarına yönelik duyarlılığını bir kez daha ortaya koyarken, Yunanistan'daki azınlık politikalarına dair uluslararası kamuoyundaki endişeleri de yeniden gündeme getirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda attığı adımlar, Türkiye’nin azınlık hakları konusundaki tutumunu net bir şekilde ortaya koymakta. Saldırıya ilişkin gelişmelerin nasıl ilerleyeceği ise merakla bekleniyor.

#Dışişleri Bakanlığı
#Gündem Haberleri
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin En Düşük Aylık Düzenlemesi Meclis'te
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin En Düşük Aylık Düzenlemesi Meclis'te
#Gündem / 09 Ocak 2026
En Düşük Emekli Aylığı 20 Bin Lira Oluyor
En Düşük Emekli Aylığı 20 Bin Lira Oluyor
#Gündem / 09 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Onuralp ve Fatih Tekke Olayı: Trabzonspor'un Galatasaray Maçında Tartışmalar
Onuralp ve Fatih Tekke Olayı: Trabzonspor'un Galatasaray Maçında Tartışmalar
Gündem
İŞKUR Gençlik Programı Desteği Başvurusu ve Şartları
İŞKUR Gençlik Programı Desteği Başvurusu ve Şartları
Bakanlar Tekin ve Göktaş, Antalya'da "Erzurum Tanıtım Günleri" Açılışında Bir Araya Geldi
Bakanlar Tekin ve Göktaş, Antalya'da "Erzurum Tanıtım Günleri" Açılışında Bir Araya Geldi
Gülben Ergen ile Mustafa Destici Arasındaki Başörtüsü Polemiği Büyüyor
Gülben Ergen ile Mustafa Destici Arasındaki Başörtüsü Polemiği Büyüyor
Motorola, CES 2026'da Yeni Razr Fold Telefonunu Tanıttı
Motorola, CES 2026'da Yeni Razr Fold Telefonunu Tanıttı
Mario Jardel'den Mauro Icardi'ye Övgüler
Mario Jardel'den Mauro Icardi'ye Övgüler
Bir Liman Daha Özelleştiriliyor
Bir Liman Daha Özelleştiriliyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e Tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e Tepki
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft