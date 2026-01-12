Derbiye Damga Vuran Yağmurlukların Maliyeti ve Satış Durumu

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen derbi, sadece futbol mücadelesi ile değil, aynı zamanda tribünlerdeki yağmurluk dağıtımı ile de dikkat çekti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda etkili olan sağanak yağış, taraftarların korunması amacıyla yağmurlukların dağıtılmasını gerektirdi. Bu durum, karşılaşma sonrasında kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi, "Yağmurlukların maliyeti ne kadar?", "Süper Kupa’daki yağmurluklar satışa çıktı mı?" ve "Fenerium'da yağmurluk fiyatları ne kadar?" gibi sorularla arama motorlarında araştırma yapmaya başladı.

Yağmurluk Dağıtımının Detayları

Maç günü İstanbul'da hava koşullarının olumsuz seyretmesi, organizasyonun yağmurluk dağıtımı yapmasına neden oldu. Yaklaşık 35 bin adet yağmurluk, stadyum girişlerinde taraftarlara ücretsiz olarak sunuldu. Edinilen bilgilere göre, yağmurlukların tedarik sürecinde farklı kalite ve fiyat seçenekleri mevcutken, organizasyon en yüksek maliyetli ürünü tercih etti. Bu seçim sonucunda organizasyonun toplam maliyetinin yaklaşık 5,2 milyon TL olduğu ifade ediliyor. Yağmurlukların birim fiyatları ise 50 TL, 100 TL ve 150 TL arasında değişiklik gösterdi.

Yağmurlukların Satış Durumu

Maç sonrasında merak edilen bir diğer konu, dağıtılan yağmurlukların satışa sunulup sunulmadığı oldu. Kulüp ve organizasyon kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu yağmurluklar organizasyon için özel olarak üretilmiş ve sadece ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Ancak, Fenerium'un resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Süper Kupa finalinin sembolü haline gelen yağmurlukların benzer modelleri artık satışa sunulmuştur. Açıklamada, "Süper Kupa Gecesinin Sembolü Yağmurluk! Bir defa giymek için tasarlandı. Bir ömür saklanacak hatıraya dönüştü." ifadelerine yer verildi.

Fenerium Yağmurluk Fiyatları

Fenerium mağazalarında ve kulübün resmi satış kanallarında, benzer özelliklere sahip lisanslı yağmurlukların satışta olduğu belirtilmektedir. Bu ürünlerin fiyatı 249,90 TL olarak belirlenmiştir. Ancak bu yağmurluklar, Süper Kupa finalinde dağıtılan yağmurluklardan tasarım ve üretim süreci açısından farklılık göstermektedir. Fenerium'da yer alan yağmurluklar, seri üretim kapsamında hazırlanmış olup, maç organizasyonuna özel detaylar içermemektedir.

Sosyal Medyada Tartışmalar

Karşılaşmanın ardından yağmurluklar sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, olumsuz hava koşullarında alınan bu önlemi olumlu bulurken, diğerleri maliyet ve tercih edilen ürün tipi hakkında eleştirilerde bulundu. Özellikle yağmurlukların birim fiyatı ve toplam harcama üzerinden yapılan tartışmalar yoğunluk kazandı. Maç sırasında tribünlerde giyilen yağmurlukların bir kısmının güvenlik görevlileri ve polislerle paylaşılması, sosyal medyada farklı bir tartışma konusu haline geldi.

Turkcell Süper Kupa finalinin ardından yaşanan bu gelişmeler, spor organizasyonlarında alınan önlemler ve yapılan harcamaların şeffaflığı konusunu yeniden gündeme taşıdı. "Yağmurlukların maliyeti ne kadar?" ve "Süper Kupa’daki yağmurluklar ne oldu?" gibi sorular, önümüzdeki dönemlerde spor kamuoyunda tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.