Deniz Bulutsuz Kimdir? Ozan Güven Davasıyla Gündeme Gelmişti

Oyuncu Ozan Güven ile yaşadığı şiddet olayı sonrasında kamuoyunun dikkatini çeken Deniz Bulutsuz, merak edilen bir isim haline geldi. Özellikle, sosyal medyada ve basında geniş yankı bulan bu olay, kadına yönelik şiddet konusunu tekrar gündeme taşıdı. Peki, Deniz Bulutsuz kimdir, hangi alanda faaliyet göstermektedir ve hayatında neler yaşandı?

Deniz Bulutsuz’un Hayatı ve Kariyeri

1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Deniz Bulutsuz, eğitim hayatına Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde başladı. Mezuniyetinin ardından medya ve iletişim sektöründe kariyerine yön veren Bulutsuz, Vogue Türkiye ve GQ Türkiye dergilerinde özel projeler ekibinde görev aldı. Dijital medya projeleri ve markalarla yürüttüğü iş birlikleri sayesinde genç bir iletişim profesyoneli olarak dikkat çekti. İletişim alanındaki başarıları, onu sektörde tanınan bir isim haline getirdi.

Ozan Güven ile Yaşadığı Olay

Deniz Bulutsuz, 2020 yılında oyuncu Ozan Güven ile yaşadığı ilişki esnasında maruz kaldığı iddia edilen şiddetle gündeme geldi. İddialara göre, taraflar arasında çıkan bir tartışma sırasında Ozan Güven, Bulutsuz’a fiziksel şiddet uyguladı. Bu olay neticesinde Bulutsuz’un gözünde kanama oluştu ve hastaneye giderek darp raporu aldı. Yaşanan olayın ardından Bulutsuz, hukuki süreci başlatarak şikâyetçi oldu.

Soruşturma ve Adli Süreç

Olayın ardından başlatılan adli süreçte, savcılık tarafından bir soruşturma açıldı. Adli Tıp Kurumu, her iki tarafın raporlarını inceledi ve raporda Ozan Güven’in yaralanmasının hayati tehlike taşımadığı ancak Deniz Bulutsuz’un darp edildiğine dair bulguların bulunduğu belirtildi. Bu bulgular ışığında, savcılık Ozan Güven hakkında “kasten yaralama”, “hakaret” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından 13,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Kamuoyunda Yankı Uyandıran Dava

Deniz Bulutsuz’un yaşadığı olay, Türkiye’de kadına yönelik şiddet konusunu yeniden gündeme taşımış durumda. Toplumun farklı kesimlerinden destek mesajları alan Bulutsuz, yaşadığı şiddeti yargıya taşıyarak sessiz kalmamış ve bu süreçte birçok kadına ilham kaynağı olmuştur. Olay, sadece bireysel bir vaka olmanın ötesinde, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında önemli bir tartışma başlatmıştır.