Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Mesajı: "Hiçbir Yerde Türkiye'siz Bir Denklem Kurulamıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu vurgularken, yerel yönetimler hakkında da dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Programda, Türkiye'nin küresel güce dönüşümüne dair ifadeler öne çıktı.

İstanbul’da Gençlerle Bir Araya Geldi

Programda konuşmasına İstanbul'daki gençlerle selamlaşarak başlayan Erdoğan, tüm Türkiye'ye selamlarını iletti. "81 ildeki tüm vatandaşlarımıza selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum," diyerek geniş bir kitleye hitap etti. Ana muhalefet partisi olan CHP'nin eleştirilerine de değinen Erdoğan, "Ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikayet ederken, biz 81 ilimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda milletimizle kucaklaştık," şeklinde konuştu.

CHP'li Belediyelerdeki Sorunlar

Cumhurbaşkanı, özellikle CHP'li belediyelerde yaşanan sorunları da gündeme getirdi. "CHP'li belediyelerin alametifarikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi," diyen Erdoğan, bu sorunların çözümü için önümüzdeki dönemde bir yol haritası oluşturacaklarını ifade etti. "Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı, bizim açımızdan da ibretliktir," şeklinde ekledi.

500 Bin Sosyal Konut Projesi

Programda, sosyal konut projeleri hakkında bir müjde de veren Erdoğan, "Başakşehir'de yüzyılın konut projesini tanımladık. 500 bin sosyal konut seferberliğini başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Bunun 100 binini İstanbul'da inşa edeceğiz," dedi. Ayrıca İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesinin hayata geçirileceğini de duyurdu.

Türkiye'nin Küresel Güç Olma Vizyonu

Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası arenada değişen dengelere uyum sağladığını vurgulayarak, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra galipler eliyle kurulan sistemin kökünden sarsıldığı sancılı dönemden geçiyoruz," şeklinde konuştu. Türkiye'nin, hem içeride hem de sınır ötesinde attığı adımlarla büyük bir dönüşüm yaşadığını belirtti. "Hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor," sözleriyle, ülkenin global ölçekteki önemini bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Barışın, kardeşliğin ve kalkınmanın egemen olduğu bir Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu vizyona yoğunlaştırdık," diye ekledi. Türkiye'nin terörden arındırılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Erdoğan, "Ülkemizi kurtarmak için hep birlikte el ele verip bu mücadeleye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Erdoğan, terörizmin ortadan kaldırılması ile huzur ve refahın sağlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Annelerin ağlamadığı, huzur ve refahın hüküm sürdüğü bir iklimin hakim kılınması bizim niyetimizdir," dedi. Bu bağlamda, Türkiye'nin geleceğine dair güçlü bir mesaj vererek programı sonlandırdı.