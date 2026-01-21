Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile önemli bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmelere dair konular ele alındı. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İkili İlişkiler ve Suriye'nin Durumu

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı. Erdoğan, Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, DEAŞ ile mücadele ve Suriye'deki DEAŞ'lıların durumu da gündeme geldi. Erdoğan, terörden arındırılmış ve huzurlu bir Suriye'nin, bölgenin istikrarına katkı sağlayacağını belirtti. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını dile getirerek, Suriye'nin yeniden inşasında tüm unsurların bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

Gazze'deki Barış Çabaları

Görüşmenin bir diğer önemli noktası ise Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik çabalar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçte ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Trump'a Gazze Barış Kurulu'na davet edildiği için teşekkür etti. Bu durum, Türkiye'nin bölgede barış ve huzuru sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Trump'ın Değerlendirmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin oldukça olumlu geçtiğini ifade eden Trump, "Çok iyi bir telefon görüşmesiydi," şeklinde konuştu. Bu açıklama, iki lider arasındaki iletişimin güçlendiğini ve ortak meselelerde işbirliğinin devam edeceğini göstermektedir.

Görüşme, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ilişkilerin derinleşmesine yönelik atılan adımlardan biri olarak kaydedildi. İki ülkenin liderleri, bölgesel istikrar ve güvenlik konularında işbirliğini artırma kararlılığını ortaya koydu.