Dolar
43,3002 %0.05
Euro
50,7605 %0
Gram Altın
6.768,96 % 2,28
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
Okunma Süresi: 2 dk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile önemli bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmelere dair konular ele alındı. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İkili İlişkiler ve Suriye'nin Durumu

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı. Erdoğan, Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, DEAŞ ile mücadele ve Suriye'deki DEAŞ'lıların durumu da gündeme geldi. Erdoğan, terörden arındırılmış ve huzurlu bir Suriye'nin, bölgenin istikrarına katkı sağlayacağını belirtti. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını dile getirerek, Suriye'nin yeniden inşasında tüm unsurların bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

Gazze'deki Barış Çabaları

Görüşmenin bir diğer önemli noktası ise Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik çabalar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçte ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Trump'a Gazze Barış Kurulu'na davet edildiği için teşekkür etti. Bu durum, Türkiye'nin bölgede barış ve huzuru sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Trump'ın Değerlendirmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin oldukça olumlu geçtiğini ifade eden Trump, "Çok iyi bir telefon görüşmesiydi," şeklinde konuştu. Bu açıklama, iki lider arasındaki iletişimin güçlendiğini ve ortak meselelerde işbirliğinin devam edeceğini göstermektedir.

Görüşme, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ilişkilerin derinleşmesine yönelik atılan adımlardan biri olarak kaydedildi. İki ülkenin liderleri, bölgesel istikrar ve güvenlik konularında işbirliğini artırma kararlılığını ortaya koydu.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump
KPSS 2026 Başvuru Tarihleri Belli Oldu
KPSS 2026 Başvuru Tarihleri Belli Oldu
#Gündem / 21 Ocak 2026
Emekli Maaşı Farkı Sorgulama: 3.119 TL En Düşük Emekli Maaşı Farkı Ne Zaman Yatacak?
Emekli Maaşı Farkı Sorgulama: 3.119 TL En Düşük Emekli Maaşı Farkı Ne Zaman Yatacak?
#Gündem / 20 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Hava Sıcaklığı Sıfırın Altına Düştü: Kent Adeta Buz Tutmuş Durumda
Hava Sıcaklığı Sıfırın Altına Düştü: Kent Adeta Buz Tutmuş Durumda
Gündem
Bilim İnsanları Hava Temizleyicilerinin Etkisiz Olduğunu Kanıtladı
Bilim İnsanları Hava Temizleyicilerinin Etkisiz Olduğunu Kanıtladı
Bakan Tunç, Sınır Hattında Türk Bayrağına Yönelik Saldırıyı Kınadı
Bakan Tunç, Sınır Hattında Türk Bayrağına Yönelik Saldırıyı Kınadı
Recep İvedik 8'in Yayın Kanalı ve Tarihi Açıklandı
Recep İvedik 8'in Yayın Kanalı ve Tarihi Açıklandı
Ay Yolculuğu İçin Geri Sayım Resmen Başladı: Yarım Asır Sonra İlk
Ay Yolculuğu İçin Geri Sayım Resmen Başladı: Yarım Asır Sonra İlk
MKE Ankaragücü'nde Yeni Başkan: İlhami Alparslan Görevde
MKE Ankaragücü'nde Yeni Başkan: İlhami Alparslan Görevde
Euro'da Tarihi Rekor! 1 Euro Kaç TL Oldu? 20 Ocak Euro Kuru
Euro'da Tarihi Rekor! 1 Euro Kaç TL Oldu? 20 Ocak Euro Kuru
Spor Muhabiri Funda Tatlıöz'e Saldırı: Abisi Bahadır Tatlıöz Sosyal Medyada Tepki Gösterdi
Spor Muhabiri Funda Tatlıöz'e Saldırı: Abisi Bahadır Tatlıöz Sosyal Medyada Tepki Gösterdi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft