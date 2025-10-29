Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebriklerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen resmi törende tebrikleri kabul etti. Bu anlamlı etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu simgeleyen bayramın coşkusunu bir araya getirdi.

Anıtkabir Töreni Sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabul

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler, Anıtkabir'deki resmi törenle başladı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam eden kutlamalara katıldı. Burada, çeşitli devlet ve askeri yetkililer ile kamu kurumlarının temsilcileri, Erdoğan'a bayram tebriklerini iletti.

Törende Yer Alan Protokol Üyeleri

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de etkinlikte hazır bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile kuvvet komutanları da törende yer aldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.

Uluslararası Temsilcilerin Katılımı

Törende, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran gibi isimler de bulundu. Ayrıca, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi önemli yerel yöneticiler de törende yer aldı. Etkinlikte, Ankara'da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de yer alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram dileklerini ilettiler.

Askeri Personelin Katkısı

Törende, başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Bu durum, Cumhuriyet Bayramı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri için de ne denli önemli bir gün olduğunu vurguladı. Tüm katılımcılar, bayramın coşkusunu paylaşırken, Türkiye'nin birlik ve beraberlik mesajını da güçlü bir şekilde iletti.

Bu anlamlı gün, Cumhuriyet'in değerlerini anmak ve yaşatmak amacıyla bir araya gelen birçok kişi için unutulmaz bir deneyim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrikleri kabul etmesiyle birlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu, ülke genelinde hissedilmeye devam etti.