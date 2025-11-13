CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Ziyaret

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nde önemli bir ziyarette bulundu. Akın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer parti yetkilileriyle bir araya gelerek bölgedeki siyasi işbirlikleri ve karşılıklı beklentiler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerin İçeriği

Ziyaret sırasında Başkan Akın, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MHP MYK Üyesi ile Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile de bir araya geldi. Görüşmelerin içeriği hakkında detaylı bir bilgi verilmezken, Akın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MHP Genel Merkezi'nde, MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’yi, Genel Başkan Yardımcısı Sn. İzzet Ulvi Yönter’i, MYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekilimiz Sn. Ekrem Gökay Yüksel’i ziyaret ettim. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Akın'ın Siyasi Kariyeri

Ahmet Akın, 1973 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde dünyaya gelmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Akın, 25, 26 ve 27. Dönemlerde Balıkesir Milletvekili olarak seçilmiştir. Siyasi kariyerine Dışişleri Komisyonu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyelikleri ile devam eden Akın, 27. Dönemde Sanayi, Ticaret, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev almıştır. Ayrıca, 2016-2020 yılları arasında CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapmıştır.

CHP 37. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi Üyeliğine seçilen Akın, Merkez Yönetim Kurulu’nda Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Eğitim hayatına İngiltere’de dil eğitimi alarak başlayan Akın, Bahçeşehir Üniversitesi’nde siyaset eğitimi ve Selçuk Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaparak akademik kariyerini de sürdürmüştür. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çeşitli uluslararası seminerlere katılmış ve enerji alanında özel sektörde önemli görevlerde bulunmuştur. İyi derecede İngilizce ve İspanyolca konuşabilmektedir.

Bu ziyaret, yerel siyasi dinamikler açısından önem taşırken, MHP ve CHP’nin Balıkesir'deki işbirliği ve iletişim yollarının daha da güçlenmesine zemin hazırlayabilir.