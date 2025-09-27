CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun İhraç Kararına İtiraz

Dolar
Eski CHP Başakşehir İlçe Başkanı avukat Deniz Bakır, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin ile eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ve dört üyenin partiden ihracına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakır, bu kararların partinin demokrasi geleneğine ve üyelerin iradesine zarar verdiğini vurguladı.

Bakır'dan Eleştiriler

Bakır, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, yıllarca partinin çeşitli kademelerinde görev yaptığını ve halkın iradesini temsil ettiğini belirtti. Üyelerin haksız ve keyfi bir şekilde partiden ihraç edilmelerinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Bakır, "Bu kararlar şahıslarımıza değil, aslında partimizin köklü demokrasi geleneğine ve üyelerimizin iradesine yönelmiş haksızlıklardır" dedi. Bakır, bu durumun partinin kurucu değerleriyle çeliştiğini vurgulayarak, "Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir, halkın partisidir. Bu değerler birkaç kişinin dar yorumlarına hapsedilemez" şeklinde konuştu.

Parti İçindeki Birlik Çağrısı

Deniz Bakır, CHP'nin 100 yıllık tarihinde her zaman adaletin, özgürlüğün ve halkın yanında yer aldığını belirtti. "Bizler partimizin bu mirasına sahip çıkmak için buradayız" diyen Bakır, partinin büyümesinin kendi evlatlarını tasfiye etmekle değil, tüm üyelerini kucaklamakla mümkün olduğunu vurguladı. Parti içindeki demokrasiyi güçlendirmek ve halkın güvenini yeniden kazanmak için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Hukuki ve Siyasi Mücadele Vurgusu

Bakır, CHP'nin adalet ve hukukun üstünlüğü konularındaki kararlılığını ifade ederek, hukuki ve siyasal mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. "Adaletin ve hakkın tecelli edeceğine inancımız tamdır" diyerek, sürecin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınan ihrac kararları, partinin iç yapısı ve demokrasi anlayışı açısından tartışmalara yol açmaya devam ediyor.

#Barış Yarkadaş
#Chp
#Gürsel Tekin
