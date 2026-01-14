Cevahir Bayraktar Kimdir? Ufuk Bayraktar'ın Babası Merak Ediliyor

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar’ın bir işletme sahibiyle yaşadığı haraç kesme iddiası, yargı sürecine taşınmış durumda. Bayraktar’ın mahkeme sürecinde, babası Cevahir Bayraktar hakkında ortaya çıkan bilgiler, kamuoyunun dikkatini çekti ve bu durum, babasının kim olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Ufuk Bayraktar Hakkında Dava Süreci

20 Ağustos tarihinde Beyoğlu'nda meydana gelen olayda, Ufuk Bayraktar’ın bir işletme sahibinden para talep ettiği ve bu talebin reddedilmesi üzerine tehditler savurduğu iddia ediliyor. Olayın ardından yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma neticesinde, Bayraktar hakkında "yağmaya teşebbüs" ve "tehdit" suçlamalarıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme salonunda yaptığı savunmada, Bayraktar'ın ailesiyle olan ilişkisine dair bilgiler de dikkat çekti.

Cevahir Bayraktar Kimdir?

Ufuk Bayraktar’ın babası Cevahir Bayraktar, İstanbul'un sosyal ve esnaf hayatında tanınan bir şahsiyet olarak öne çıkıyor. Aslen Trabzonlu olan Cevahir Bayraktar, Cihangir’de yer alan tarihi Firuzağa Kahvesi’nin işletmeciliğini yapmaktadır. Bu mekan, bölgenin simge yerlerinden biri haline gelmiştir. Ufuk Bayraktar, eğitim hayatını lise düzeyinde tamamladıktan sonra yükseköğrenime devam etmek yerine babasının yanında çalışmayı tercih etmiştir. Bu dönem, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Dayı Filminde Aile Teması

Ufuk Bayraktar, hem senaryosuna katkıda bulunduğu hem de başrolünü üstlendiği "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" adlı filmde, babasının yaşam öyküsünden esinlenerek bir karakter yaratmıştır. Filmdeki karakteri şekillendirirken Cevahir Bayraktar’ın hayat felsefesini ve karakteristik özelliklerini temel aldığını sık sık vurgulamaktadır. Aile değerleri, Ufuk Bayraktar’ın kariyerindeki önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Uğur adında bir ağabeyi ve bir kız kardeşi olan oyuncu, aile bağlarının kendisi için taşıdığı anlamı her fırsatta ifade etmektedir.

Bu süreçte ortaya çıkan aile ilişkileri, hem Ufuk Bayraktar'ın kişisel hayatını hem de kariyerini şekillendiren unsurlar arasında yer almaktadır. Cevahir Bayraktar’ın tanınmış bir isim olması ve oğlunun kariyerine olan katkıları, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.