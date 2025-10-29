Çay Ocağına Pompalı Tüfekle Saldırı

Elazığ'ın Üniversite Mahallesi İmran Sokak'ta bulunan bir çay ocağına düzenlenen pompalı tüfekli saldırı, olay anında şans eseri yaralanma yaşanmadan atlatıldı. Olay, henüz bilinmeyen sebeplerle kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirildi.

Saldırı Anı ve Olay Yeri

Edinilen bilgilere göre, saldırganlar çay ocağına gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sırasında çay ocağında bulunan vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı. Saldırının ardından, şüpheli ya da şüphelilerin olay yerinden kaçtığı bildirildi. Olayın hemen ardından çevre sakinleri durumu polise bildirdi.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kapsamlı bir inceleme başlattı. Ekipler, olay yerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda, saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen bir şüpheliyi yakalamayı başardı. Yakalanan şüphelinin kimliği ve olayla ilgili motive henüz netlik kazanmış değil. Polis, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Güvenlik Önlemleri ve Toplum Tepkisi

Olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Çay ocağının çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtları da inceleniyor. Yerel halk, bu tür silahlı saldırıların artış göstermesi nedeniyle endişelerini dile getirirken, güvenlik güçlerinin olaylara hızlı müdahale etmesini takdirle karşılıyor. Elazığ'da son zamanlarda yaşanan benzer olaylar, güvenlik konusunu gündeme taşımış durumda.