Can Holding Soruşturması: Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma neticesinde, Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlamalarıyla tutuklandı. Soruşturma, holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin suç örgütü kurduğu ve nitelikli dolandırıcılık ile vergi kaçakçılığı suçlarını işlediği iddialarına dayanıyor.

Soruşturmanın Detayları

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e bağlı şirketlerde yürütülen mali denetimlerin ardından soruşturma başlattı. Söz konusu denetimlerde, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve faturasız işlemler gibi birçok usulsüzlük tespit edildi. Soruşturma kapsamında Kemal Can ve kardeşi Mehmet Şakir Can’ın liderlik ettiği bir suç örgütünün kurulduğu iddia ediliyor.

Gözaltı Süreci

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte, Can Holding yöneticileri arasında yer alan Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 6 şüpheli gözaltına alınırken, 121 şirkete el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Bu süreçte, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Kemal Can, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Mahkeme Süreci ve Sonuçları

Kemal Can, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer şüpheliler arasında D.Ç, D.C, M.K ve K.Ç. gibi isimler bulunuyor. Bu kişilere "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlaması yöneltildi. Kenan Tekdağ ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Kayyum Atanan Şirketler

Mahkeme, Can Holding'in bağlı olduğu 121 şirkete kayyum atanmasına karar vermiştir. Kayyum atanan şirketler arasında medya, eğitim ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar bulunmaktadır. Öne çıkan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri ve Doğa Okulları İşletmeciliği yer alıyor. Bu şirketlerin finansal işlemlerinin de denetimi sürdürülmektedir.

MASAK Raporları ve İddialar

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, soruşturmanın temelini oluşturan bulguları içermektedir. Raporda, suç örgütünün çeşitli şirketler üzerinden kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişleri gerçekleştirdiği ve bu paraların izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirtiliyor. Ayrıca, yapılan sermaye artırımlarının ve ortaklara borçlar hesabındaki tutarların gerçeği yansıtmadığı öne sürülüyor.

Soruşturma, kamuoyunun dikkatini çekerken, Can Holding’in faaliyetlerine yönelik yürütülen denetimlerin sonuçları merakla bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu süreçte elde edilen verilerin derinlemesine inceleneceğini ve hukuki sürecin titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.