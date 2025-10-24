BYD Fiyat Listesinde Son Fırsat! En Ucuz BYD 1.699.000 TL'den Satışta

Dolar
Euro
Gram Altın
Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden BYD, Ekim ayı fiyat listesini güncelleyerek Türkiye pazarındaki yerini güçlendirmeye devam ediyor. Çin merkezli otomotiv devi, Ekim ayı boyunca geçerli olacak fiyatlarını açıkladı. Bu fiyat listesi, araç sahibi olmayı düşünenler için önemli bir fırsat sunuyor. En uygun fiyatlı BYD modeli ise 1.699.000 TL’den satışa sunulmuş durumda.

BYD'nin Ekim Ayı Fiyat Listesi

BYD, Ekim 2025 tarihine kadar geçerli olacak fiyat listesini duyurdu. Bu ay, yalnızca SEAL U DM-i modelinin fiyatını değiştirmeyen BYD, diğer modellerinde zam yapma kararı aldı. Özellikle, elektrikli araç segmentinde önemli bir oyuncu olan BYD, Türkiye pazarında dikkat çekici fiyatlarla yer almaya devam ediyor.

BYD DOLPHIN, markanın en küçük ve en uygun fiyatlı aracı olarak öne çıkıyor. 150 kW gücündeki motoru ile şehir içi kullanımda pratik bir seçenek sunan DOLPHIN, 427 kilometreye kadar menzil değeri sağlıyor. Araç, sadece 26 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. Ayrıca, 12.8 inç boyutundaki dönebilen bilgi-eğlence ekranı ve panoramik cam tavanı sayesinde sürüş keyfini artırıyor.

Model Fiyatları

BYD'nin Ekim ayındaki güncel fiyatları şu şekildedir:

  • BYD DOLPHIN: 1.699.000 TL
  • ATTO3: 2.119.000 TL
  • SEAL U EV: 2.486.750 TL
  • SEAL U DM-i: 2.358.000 TL
  • SEAL: 2.389.000 TL
  • HAN: 4.584.000 TL
  • TANG: 5.099.000 TL

BYD, Türkiye pazarındaki gelişmeler doğrultusunda fiyatlarını düzenlemeye devam ediyor. Kasım ayında fiyatların nasıl şekilleneceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Ekim ayı fiyat listesi, 31 Ekim 2025 tarihine kadar geçerliliğini sürdürecek. Bu durum, elektrikli araç almak isteyenler için değerlendirilmesi gereken bir fırsat sunuyor.

