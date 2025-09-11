Bursa'da Dolandırıcılığın Eşiğinden Dönüldü

Bursa'da yaşayan 66 yaşındaki Kadir Yıldırım, kendisini telefonla arayan bir kişi tarafından dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Dolandırıcının, Yıldırım'a yüksek kazanç vaadiyle 250 bin TL yatırım yapmasını istemesi, kuyumcu Samet Seçginli'nin dikkatli tutumu sayesinde engellendi. Bu olay, dolandırıcılık girişimlerinin artış gösterdiği bir dönemde, herkesin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dolandırıcılık Girişimi ve Kuyumcunun Dikkati

Kadir Yıldırım, telefonla arayan kişinin kendisini avukat olarak tanıtması üzerine, evde bulunan altınlarını bozdurmak için kuyumcu dükkanına gitti. Kuyumcu Samet Seçginli, Yıldırım'ın telefonu çaldığında, arayan kişiye Yıldırım'ın altınları bozdurduktan sonra parayı hemen yatıracağını belirtmesi üzerine şüphelenmeye başladı. Seçginli, bu durumun üzerine Yıldırım'dan telefonu kapatmasını istedi.

Dolandırıcının Kimliği Açığa Çıkarıldı

Kuyumcu, Yıldırım'ı arayan sahte avukat ile görüşerek, durumu kayda almaya karar verdi. Bu görüşme sırasında dolandırıcının gerçek niyetini açığa çıkardı. Samet Seçginli, dolandırıcının ses tonundan ve konuşma tarzından şüphelendiğini belirtti. Daha önce benzer durumlarla karşılaştığını ifade eden Seçginli, özellikle yaşlı bireylerin hedef alındığına dikkat çekti. Dolandırıcının kimliğini öğrenmek için hemen polis ekiplerine haber verdi.

Kadir Yıldırım'ın Deneyimi

Kadir Yıldırım, kendisini dolandırmak isteyen kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, bir yatırım vaadiyle kendisini arayan kişilerin, telefon üzerinden sürekli para talep ettiğini söyledi. Kuyumcuya gitmeden önce, dolandırıcıyla yapılan telefon görüşmesi sırasında, kuyumcu arkadaşının durumu fark etmesiyle dolandırılmaktan kurtulduğunu ifade etti. “Arkadaşın dikkati sayesinde param kurtuldu. Dolandırılmamı engelledi, kendisine teşekkür ederim” dedi.

Emniyet Müdürlüğü'nden Açıklama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Kadir Yıldırım'ın şikayeti üzerine dolandırıcının kimliğini araştırma sürecine başladı. Yetkililer, dolandırıcılık vakalarının artış göstermesi nedeniyle vatandaşları uyararak, tanımadıkları kişilerle yapılan telefon görüşmelerinde dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Bu tür dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçmek için toplumsal bilinçlenmenin önemine vurgu yapıldı.