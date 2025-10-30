Dolar
Bir Cumhuriyet Şarkısı: Konusu, Oyuncuları ve Çekim Süreci

Bir Cumhuriyet Şarkısı: Konusu, Oyuncuları ve Çekim Süreci

Yayınlanma 14
14
Bir Cumhuriyet Şarkısı: Konusu, Oyuncuları ve Çekim Süreci
Okunma Süresi: 2 dk

“Bir Cumhuriyet Şarkısı”, Cumhuriyet’in ilk yıllarında sanata ve kültüre duyulan önemi vurgulayan bir film olarak dikkat çekiyor. Bu yapım, izleyicileri tarih ve müziğin iç içe geçtiği bir hikâyeye davet ediyor. Filmin konusu, oyuncuları ve çekim süreci hakkında merak edilen tüm detayları derledik.

Filmin Konusu

Film, 1934 yılına odaklanıyor. Bu dönemde, Mustafa Kemal Atatürk, İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Türkiye ziyareti için besteci Ahmet Adnan Saygun’un liderliğinde Özsoy Operası’nın hızla sahneye konulmasını istemektedir. Genç ve idealist bir sanat ekibi, bu büyük sorumluluğu üstlenerek hazırlık sürecine girmektedir. Film, sanatçıların bu süreçte karşılaştıkları fedakârlıklar ve zorluklar etrafında şekillenmektedir. Aynı zamanda Cumhuriyet’in sanatta bağımsızlık ve modernleşme hedefleri, hikâyenin merkezinde yer almaktadır.

Oyuncu Kadrosu

“Bir Cumhuriyet Şarkısı”, deneyimli isimlerin yanı sıra genç yetenekleri de bünyesinde barındırmaktadır. Filmin kadrosunda şu isimler yer almaktadır:

  • Salih Bademci — Ahmet Adnan Saygun
  • Ertan Saban — Mustafa Kemal Atatürk
  • Ahmet Rıfat Sungar — Münir Hayri Egeli
  • Melis Sezen — Mediha Hanım
  • Birce Akalay — Nimet Vahid
  • Şifanur Gül — Nükhet
  • Okan Yalabık — Osman Zeki Üngör
  • Mehmet Özgür, Burak Bilgili, Emre Karayel, Bensu Soral gibi isimler de önemli karakterleri canlandırmaktadır.

Çekim Süreci ve Mekânları

Film, tarihi atmosferi yansıtmak amacıyla önemli mekanlarda çekilmiştir. Türk Ocağı Sahnesi ve Musiki Muallim Mektebi, dönemin ruhunu yansıtacak şekilde tercih edilmiştir. Çekim süreci yaklaşık 1,5 yıl sürmüş olup, BKM yapımcılığında gerçekleştirilmiştir. Türkiye İş Bankası, projeye destek veren önemli kurumlar arasında yer almaktadır.

“Bir Cumhuriyet Şarkısı”, izleyicilere Cumhuriyet dönemi sanatının gelişimini ve bu süreçteki zorlukları samimi bir şekilde sunmayı hedefliyor. Filmin, tarih ve kültür meraklıları için önemli bir kaynak olacağı öngörülmektedir.

