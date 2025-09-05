Dolar
Bilal Naz'a Sermaye Piyasası Kurulu'ndan İdari Para Cezası

Yayınlanma
14
Bilal Naz’a Sermaye Piyasası Kurulu'ndan İdari Para Cezası
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hâkim ortağı Bilal Naz’a toplam 1,46 milyon TL tutarında idari para cezası verdi. Cezanın gerekçesi, gecikmeli pay alım teklifi, kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün ihlali ve bilgi-belge sunmama olarak belirlendi.

Bilal Naz Kimdir?

Bilal Naz, Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran önemli bir ortak olarak dikkat çekmektedir. Şirketin hisseleri üzerinde doğrudan etkili bir pozisyonda yer alan Naz, üstlendiği bu rol ile birlikte SPK düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle ceza uygulamasına maruz kalmıştır.

Cezanın Gerekçeleri

SPK'nın yayımladığı karara göre, Bilal Naz’a uygulanan ceza, üç ayrı ihlal nedeniyle gerçekleşmiştir. İlk olarak, Naz'ın yönetim kontrolünü sağlamak amacıyla hisse devralmasına rağmen, zorunlu pay alım teklifi için SPK’ya zamanında başvurmaması nedeniyle 246.511 TL ceza kesilmiştir. Bu durum, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 13. maddesi ile doğrudan ilişkilidir.

İkinci olarak, pay alım teklifine dair duyurunun zamanında yapılmaması ve bu açıklamanın Naz yerine şirket tarafından gerçekleştirilmesi, II-26.1 sayılı Tebliğ’in 10. maddesi ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 23. maddesi çerçevesinde 155.567 TL ceza ile sonuçlanmıştır. Bu ihlaller, kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirilmektedir.

Son olarak, SPK’nın talep ettiği bilgi ve belgeleri belirlenen süre zarfında iletmemesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103. maddesi uyarınca en yüksek ceza olan 1.064.411 TL ile cezalandırılmıştır. Bu durum, Bilal Naz’ın sorumluluklarını yerine getirmediği anlamına gelmektedir.

Toplam Ceza Miktarı

Yukarıda belirtilen üç ayrı ihlal sonucunda toplamda 1.466.490 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Bu ceza, Bilal Naz’ın sermaye piyasası düzenlemelerine uyum açısından karşılaştığı olumsuz bir durum olarak kayıtlara geçmiştir.

