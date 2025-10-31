Beyoğlu'nda Okul Yolunda Bıçaklı Saldırı: 13 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetmedi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, aynı okulda eğitim gören iki 13 yaşındaki öğrenci arasında meydana gelen bıçaklı saldırı, sokak ortasında yaşanan bir dehşet anını gözler önüne serdi. E.D. adlı öğrenci, sabah saatlerinde M.A. isimli arkadaşını boynundan bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından M.A. hastaneye kaldırılırken, E.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın Gerçekleştiği An

Olay, 19 Ekim 2023 tarihinde Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde sabah saat 09:00 civarında gerçekleşti. İki öğrenci arasında daha önce yaşanan bir tartışmanın ardından, E.D. sabah saatlerinde evden bıçakla çıkarak okul yolunda M.A.’yı beklemeye başladı. M.A.’nın sokağa girmesiyle birlikte, E.D. park halindeki araçların arasından çıkarak arkadaşının önünü kesti ve bıçakla saldırdı.

Olayın Sonrası ve Hastaneye Kaldırma Süreci

Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Boynunu tutarak kaçmaya çalışan M.A., yardım çığlıkları attı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.A., ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavi sonucunda boynuna iki dikiş atılan M.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Saldırganın Yakalanması

Olayın ardından kaçan E.D., Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçleri, E.D. hakkında "Kasten Yaralama" suçundan adli işlem başlattı ve saldırganın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Tehdit İddiaları ve Soruşturma

Olayın arka planında dikkat çeken bir iddia da gündeme geldi. E.D.’nin, saldırıdan önce okulda bazı öğrencilere “Yarın sabah okulda katliam var” şeklinde tehditte bulunduğu öne sürüldü. M.A.’nın bu sözleri duyarak arkadaşını uyarması, iki öğrenci arasındaki gerilimi artıran bir unsur olarak değerlendiriliyor. Polis ekipleri, bu tehdit iddiaları doğrultusunda soruşturmayı derinleştirerek olayın nedenlerini araştırmaya devam ediyor.