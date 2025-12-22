Dolar
Beşiktaş'taki Gece Kulübü Yangını Davasında Tutukluluk Halleri Devam Edecek

Beşiktaş'taki Gece Kulübü Yangını Davasında Tutukluluk Halleri Devam Edecek

Beşiktaş'taki Gece Kulübü Yangını Davasında Tutukluluk Halleri Devam Edecek
Beşiktaş'ta meydana gelen ve 29 işçinin hayatını kaybetmesine yol açan gece kulübü yangınına ilişkin açılan davanın 12. duruşması, 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Davada, iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 22 sanık yargılanıyor. Duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları ve mağdur aileleri katılım gösterdi.

Duruşmada Gergin Anlar

Duruşma esnasında mağdur yakınları, sanıkların 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan yargılanmaları gerektiğini belirterek, 'Olası kasıtla öldürme' suçlamasıyla yargılanmalarını talep etti. Bu talep, duruşma salonunda gergin anların yaşanmasına neden oldu ve mahkeme heyeti duruşmaya yarım saat ara vermek zorunda kaldı.

Mahkeme Kararını Açıkladı

Savcının mütalaasında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesi, tutuksuz sanıklar için ise adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesi talep edildi. Mahkeme, yaptığı değerlendirmede tutuklu sanıkların tutukluluk halleri hakkında herhangi bir değişiklik yapmayarak, duruşmayı 2 Mart 2026 tarihine erteledi.

Bu dava, iş güvenliği ve iş yeri denetimlerinin önemini bir kez daha gündeme getirirken, mağdur ailelerinin adalet arayışı devam ediyor. Yangın, Türkiye’deki iş yerlerinde güvenlik standartlarının yeterliliği üzerine de tartışmalara yol açmıştı. Mahkemenin alacağı kararlar, hem sanıklar hem de mağdur aileleri için büyük bir öneme sahip olacak.

