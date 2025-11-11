Dolar
Beşiktaşlı Futbolcu Necip Uysal Suç Duyurusunda Bulundu

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Necip Uysal, hakemlere yönelik yürütülen bahis soruşturmasında isminin geçmesi üzerine İstanbul Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada, 371 hakemin bahis hesabının bulunduğunu ve bunlardan 152'sinin aktif bahis oynadığını bildirmişti. Bu durum, spor camiasında büyük bir yankı uyandırmış ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.

Necip Uysal’ın İddiaları

Soruşturma kapsamında adı geçen futbolculardan biri olan Necip Uysal, kendisiyle ilgili bahis oynandığı iddialarının gerçek dışı olduğunu öne sürdü. Uysal, kendi kimlik bilgileriyle bahis işlemleri gerçekleştirildiğini belirterek, bu durumu yargıya taşımak amacıyla adliyeye başvurdu. Bu süreç, futbol dünyasında etik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

TFF'nin Soruşturma Süreci

TFF Hukuk Müşavirliği, yürütülen soruşturmanın ardından Necip Uysal dahil olmak üzere toplam 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu durum, sporcuların ve kulüplerin karşılaşabileceği hukuki sonuçlar hakkında merak uyandırırken, aynı zamanda spor ahlakı açısından da önemli bir dönemeç teşkil ediyor. Bahis soruşturmasının detayları ve sonuçları, futbol camiasında geniş bir etki alanına sahip olacak gibi görünüyor.

Necip Uysal’ın adli sürece katılımı, sadece kendi kariyeri açısından değil, aynı zamanda Türkiye futbolu için de önemli bir durumu gözler önüne seriyor. Bahis iddiaları ve bunların spordaki yansımaları, futbolun geleceği açısından kritik bir konu olarak öne çıkıyor.

