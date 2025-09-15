Batman'da Silahlı Saldırı: 18 Gözaltı

Batman'ın Beşiri ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, 65 yaşındaki Mehmet Şanlı, 43 yaşındaki eşi Takibe Şanlı ile çocukları Elanur (9) ve Akıncan Şanlı (6) yaşamını yitirdi. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 18'e yükseldi.

Saldırının Detayları

Olay, dün akşam saatlerinde Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyü yolunda gerçekleşti. Mehmet Şanlı yönetimindeki hafif ticari araca, pusu kurarak ateş açan kişi veya kişiler, araçtaki dört kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, araçta bulunanların olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazelerin Defni

Mehmet ve Takibe Şanlı çiftinin cenazeleri, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Takibe Şanlı'nın cenazesi Batman merkezde, Mehmet Şanlı ve çocukları ise Eskihamur köyü mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze töreninde jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Soruşturma Gelişmeleri

Olayla ilgili başlatılan soruşturma, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü bir şekilde sürdürülüyor. İlk etapta 4 şüpheli gözaltına alınırken, sabah saatlerinde 14 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Olayın aydınlatılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

