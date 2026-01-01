Türkiye'de Ocak Ayında Hava Durumu Beklentileri

2026 yılının ocak ayına ilişkin hava tahminleri, Türkiye genelinde dondurucu soğuklar ve yağışlı sistemlerin etkili olacağını gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan aylık hava tahmin raporuna göre, mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklıklar, iç ve doğu bölgelerde kar yağışlarıyla birlikte belirgin şekilde düşüş gösterecek.

Hava Sıcaklıkları ve Beklentiler

Ocak ayı boyunca ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, bazı bölgelerde ise birkaç derece altında olacağı öngörülüyor. Özellikle iç Anadolu ve doğu kesimlerde gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi bekleniyor. Bu durum, kuvvetli buzlanma ve don olaylarını da beraberinde getirecek. Meteorologlar, bu süreçte tarım üreticilerinin dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Yağışların Türleri ve Bölgesel Dağılımı

Yağışların, kıyı bölgelerde genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Marmara'nın yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise kar yağışı etkili olacak. Özellikle ocak ayının ikinci haftasından itibaren Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelecek soğuk hava dalgalarının, iç bölgelerde kar örtüsünün kalınlığını artırması öngörülüyor. Bu durum, özellikle Doğu Anadolu'da kar yağışının yoğun olacağı anlamına geliyor.

Bölgesel Hava Durumu Analizi

Hava durumu tahminleri, Marmara ve Ege bölgelerinde yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacağını bildirirken, bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde sıcaklıkların 5-10 derece arasında dalgalanacağı öngörülüyor. İç Anadolu'da ise, Ankara, Konya ve Eskişehir gibi illerde kar yağışının aralıklarla etkili olması ve gece sıcaklıklarının -10 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

Ulaşım ve Tarımsal Etkiler

Yoğun kar yağışları ve buzlanma nedeniyle şehirler arası yollarda ulaşımda aksamaların yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde "zirai don" riskine karşı üreticilerin tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı. Meteoroloji yetkilileri, hava tahminlerinde kısa süreli değişiklikler olabileceğini belirterek, vatandaşların günlük hava durumu raporlarını takip etmelerinin önemine vurgu yaptı.