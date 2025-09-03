Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" Mektupları, 2 Bin Şehit Ailesi ve Gaziye Ulaştı

Şehit Aileleri ve Gazilere Ulaşım Süreci

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda, şehit aileleri ve gazilere yönelik gönderdiği mektupların büyük bir ilgiyle karşılandığını duyurdu. Ercan, bu mektupların, ailelere özel olarak ulaştırıldığını ve şu ana kadar 2 bin şehit ailesi ile gaziye ulaşmayı başardıklarını belirtti. Ayrıca, Ercan, bu ay sonuna kadar yaklaşık 20 bin aileye ulaşma hedefinde olduklarını vurguladı.

Mektupların İçeriği ve Dağıtım Süreci

Tuğba Işık Ercan, mektup sürecinin başlamasında böyle bir iletişimin şart olduğunu Başkan Erdoğan'a ifade ettiklerini ve Cumhurbaşkanı'nın bu isteği memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ercan, "Şehit ve gazi ailelerine yazılan mektuplar, diğer vatandaşlarımıza yazılanlardan farklı bir içerik sunuyor. Bu mektuplar, ailelerin isimlerine özel zarflarda, özenle kaleme alındı ve kadın kolları teşkilatımız aracılığıyla bizzat ailelere ulaştırılmaktadır" dedi.

Mektupların dağıtımına 7 Ağustos'ta Kars ve Ardahan'da başlandığını hatırlatan Ercan, "Kars'tan Edirne'ye kadar tüm Türkiye'de dağıtımlarımız devam ediyor. Hedefimiz, bu ay sonuna kadar 20 bin şehit ve gazi ailesine ulaşmak" şeklinde konuştu. Ercan, çalışmaların sadece kadın kolları ile sınırlı kalmadığını, genel başkan yardımcıları, bakanlar ve milletvekillerinin de kampanyaya aktif katılım gösterdiğini ifade etti.

Ailelerle Yapılan Görüşmeler ve Tepkiler

Ercan, saha çalışmalarında olumsuz bir tepki almadıklarını, aksine ailelerin "Bizlerin canı ciğeri yandı, başka annelerin ciğerleri yanmasın" diyerek destek sunduğunu aktardı. "Biz, şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını rahatsız edecek herhangi bir durumdan kaçınıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve hükümet üyelerimiz bu konuda kararlıdır" diyen Ercan, şehit aileleri ve gazilerle tekrar tekrar görüşerek endişelerini giderdiklerini belirtti.

Geleceğe Dair Umutlar ve Birliktelik Vurgusu

Ercan, ziyaret sırasında yaşadıkları duygusal anılara da değindi. "Bir aile, kendi imkânlarıyla bizleri sıcak bir şekilde karşıladı. Gazi amcamız ve eşi, 'Bu süreç çok önemli, elimden ne gelirse yapmak istiyorum' diyerek, birikimlerini sunmak istediler. Ancak biz, bu yardımları onların adına yapacağımızı söyledik" şeklinde ifade etti.

Gençlerin geleceğe daha umutla bakabilmesi için "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine değinen Ercan, "Türkiye, birçok alanda dünya lideri konumuna gelmiştir. Bu konumumuzu daha ileri taşımak için, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Alevi'si demeden el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Hep birlikte Türkiye'mizi daha güzel yarınlara taşımalıyız" dedi.