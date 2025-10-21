Dolar
Başkan Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü İçin Yeşil Vatan Seferberliği Başlattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeşil Vatan Seferberliği" adı altında bir kampanya başlatıldığını duyurdu. Bu seferberliğin amacı, vatandaşları ağaçlandırma faaliyetlerine katılmaya teşvik etmek ve ülkenin doğal varlıklarını korumak olarak belirlendi.

Fidan Sahiplenme Çağrısı

Başkan Erdoğan, tüm vatandaşları gelecegenefes.gov.tr adresinden fidan sahiplenmeye davet ederek, 11 Kasım günü ülke genelinde düzenlenecek fidan dikim etkinliklerine katılmalarını istedi. Bu kampanya, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetlerinin devamı niteliğinde olup, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı hedefliyor.

Orman Yangınları ve Gelecek Nesiller

Erdoğan, son 23 yıl içinde 7,5 milyardan fazla fidan ve tohumun toprakla buluşturulduğunu belirtti. Bu başarıların, orman yangınlarının neden olduğu kayıpları telafi etme ve çocuklara yeşil bir miras bırakma amacını taşıdığını ifade etti. “11 Kasım’ın bir ağaçlandırma seferberliğine dönüşmesi, hem doğamızın korunması hem de gelecek nesiller için önemli bir fırsattır” diyen Erdoğan, fidan sahiplenerek bu seferberliğe katkıda bulunacak olan vatandaşlara teşekkür etti.

Bu yılki etkinliklerin, çevre bilincinin artırılması ve ağaçlandırma çalışmalarının yaygınlaştırılması açısından büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı. Başkan Erdoğan, bu tür kampanyaların, doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliği ile mücadelenin bir parçası olduğunu belirtti. Ağaçlandırma faaliyetlerinin, ülkenin ekosistemine sağladığı katkıların yanı sıra, sosyal birlikteliği de pekiştirdiği ifade ediliyor.

#Recep Tayyip Erdoğan
