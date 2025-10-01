Barış Murat Yağcı’nın Annesi Arzu Akalay Ernak Vefat Etti

Ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Akalay Ernak’ın vefat haberiyle derin bir üzüntü yaşadı. Yağcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, annesinin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu durum, sanat camiasını ve geniş hayran kitlesini etkileyen bir kayıp olarak kaydedildi.

Arzu Akalay Ernak Kimdir?

Arzu Akalay Ernak, özellikle oğlu Barış Murat Yağcı sayesinde kamuoyunda tanınan bir isimdir. Özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Ernak, ailesine olan bağlılığı ve sade yaşam tarzıyla biliniyordu. Annesinin kaybı, Yağcı’nın yaşamında derin bir iz bırakacak gibi görünüyor.

Ölüm Nedeni ve Hastane Süreci

Barış Murat Yağcı'nın açıklamasına göre, Arzu Akalay Ernak bir süredir tedavi görmekteydi. Ölüm nedeni ile ilgili net bir bilgi verilmemiş olsa da, hastane sürecinin ardından yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Cenaze Töreni Bilgileri

Arzu Akalay Ernak’ın cenaze töreni, 2 Ekim 2025 Salı günü Zincirlikuyu Camii’nde gerçekleştirilecek. Törenin öğle namazının ardından yapılacağı ve defin işlemlerinin Zincirlikuyu Mezarlığı’nda gerçekleştirileceği bildirildi. Aile, sevenlerini ve dostlarını cenaze törenine katılmaya davet etti.

Barış Murat Yağcı’nın Duygusal Paylaşımı

Barış Murat Yağcı, sosyal medya paylaşımında, “Kıymetli annemiz Arzu Ernak’ı bugün tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım, hem sanat camiasından hem de hayranlarından birçok başsağlığı mesajı almasına neden oldu.

Arzu Akalay Ernak’a Dair Hatıralar

Arzu Akalay Ernak’ın vefatı, yalnızca ailesini değil, Barış Murat Yağcı’yı takip eden geniş hayran kitlesini de derinden etkiledi. Sevenleri, sosyal medya platformlarında Ernak’a olan sevgilerini ve üzüntülerini paylaştı. Bu durum, sanat camiasından gelen destek mesajlarıyla daha da belirginleşti.

Barış Murat Yağcı Hakkında Kısa Bilgiler

Barış Murat Yağcı, 1991 doğumlu bir oyuncu ve modeldir. “Survivor”, “Her Şey Yolunda Merkez” ve “Şevkat Yerimdar” gibi projelerde yer alarak tanınmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler eğitimi almış olan Yağcı, sosyal medyada aktif olarak içerik üretmektedir. Annesinin kaybı, hem kişisel hem de profesyonel yaşamında derin bir etki bırakacaktır.