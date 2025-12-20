Dolar
42,8044 %0.17
Euro
50,1756 %-0.07
Gram Altın
5.972,23 % 0,28
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Bakan Güler'den Çok Çocuklu Ailelere Askerlik Müjdesi

Bakan Güler'den Çok Çocuklu Ailelere Askerlik Müjdesi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Bakan Güler'den Çok Çocuklu Ailelere Askerlik Müjdesi
Okunma Süresi: 2 dk

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. "2025 Yıllık Değerlendirme Toplantısı" kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada, Suriye'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı, düşürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Eurofighter tedariki gibi konulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Bu toplantı, askeri konuların yanı sıra ailelere yönelik yeni düzenlemelerin de duyurulması açısından dikkat çekti.

Aile Yılı ve Askerlikte Yeni Düzenlemeler

Bakan Güler, 2023 yılının Cumhurbaşkanı tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi çerçevesinde, aile yapısını destekleyecek yeni bir askerlik uygulamasının üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Güler, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yürüttüğü bu konuyla ilgili olarak, Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de katkı sağlamak için çeşitli öneriler geliştirdik. Bu önerileri önümüzdeki dönemlerde kamuoyuyla paylaşacağız." dedi. Önerilen düzenleme kapsamında, 3 çocuğu olan ailelerin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan ailelerin ise iki çocuğunun istediği yerde askerlik yapabilme hakkına sahip olmasının planlandığı belirtildi.

Düşürülen İHA Hakkında Bilgiler

Bakan Güler, geçtiğimiz günlerde Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına giren bir İHA'nın F-16'lar tarafından düşürülmesine ilişkin de açıklamalarda bulundu. İHA'nın kontrolden çıktığını ifade eden Güler, "F-16'larımız, en emniyetli noktada hava-hava füzesiyle bu İHA'yı etkisiz hale getirdi." dedi. Vurulan İHA'nın hangi ülkeye ait olduğuna yönelik soruları ise, enkaza ilişkin incelemelerin yapılmasının ardından yanıtlayacaklarını bildirdi.

C-130 Uçağı Kazası ve İncelemeler

SDG'nin Suriye Ordusuna Entegrasyonu

Bakan Güler, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu ve bu süreçte ABD ile yürütülen müzakerelere dair değerlendirmelerde bulundu. Güler, "ABD’li dostlarımız şu anda durumu daha iyi kavramaya başladı. Bu konudaki görüş farklılıklarımız giderek azalıyor." şeklinde konuştu. SDG'nin entegrasyon süreci, bölgedeki güvenlik dinamikleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Afyon’da Kar Ne Zaman Yağacak? Meteoroloji Tarih Verdi
Afyon’da Kar Ne Zaman Yağacak? Meteoroloji Tarih Verdi
#Gündem / 20 Aralık 2025
Türkiye’nin Yeni Güzellik Kraliçesi Belli Oldu: Miss Turkey Kazananı Sıla Saraydemir
Türkiye’nin Yeni Güzellik Kraliçesi Belli Oldu: Miss Turkey Kazananı Sıla Saraydemir
#Magazin / 20 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
20 Aralık Güncel Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Ne Kadar?
20 Aralık Güncel Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Ne Kadar?
Gündem
Emekli Öğretmen Mahmut Kafalı Hayatını Kaybetti
Emekli Öğretmen Mahmut Kafalı Hayatını Kaybetti
Şırnak ve Kayseri'de Yaralanmalara Neden Olan Trafik Kazaları
Şırnak ve Kayseri'de Yaralanmalara Neden Olan Trafik Kazaları
2026 Bütçesi Görüşmeleri Tamamlandı
2026 Bütçesi Görüşmeleri Tamamlandı
Bu Hafta Sonu Sınav Var mı? 20-21 Aralık 2025’te Hangi Sınavlar Yapılacak?
Bu Hafta Sonu Sınav Var mı? 20-21 Aralık 2025’te Hangi Sınavlar Yapılacak?
Üç Aylar Dönemi 21 Aralık'ta Başlıyor: Ramazan Bayramı'na Kadar Sürecek Kutsal Zaman Dilimi
Üç Aylar Dönemi 21 Aralık'ta Başlıyor: Ramazan Bayramı'na Kadar Sürecek Kutsal Zaman Dilimi
2025 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Zam Oranı ve Açıklanma Tarihi Belli Oldu!
2025 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Zam Oranı ve Açıklanma Tarihi Belli Oldu!
Polis Ekipleri, TBMM Önünde Eylem Yapmak İsteyen Grubu Ablukaya Aldı
Polis Ekipleri, TBMM Önünde Eylem Yapmak İsteyen Grubu Ablukaya Aldı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft