Bakan Güler'den Çok Çocuklu Ailelere Askerlik Müjdesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. "2025 Yıllık Değerlendirme Toplantısı" kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada, Suriye'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı, düşürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Eurofighter tedariki gibi konulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Bu toplantı, askeri konuların yanı sıra ailelere yönelik yeni düzenlemelerin de duyurulması açısından dikkat çekti.

Aile Yılı ve Askerlikte Yeni Düzenlemeler

Bakan Güler, 2023 yılının Cumhurbaşkanı tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi çerçevesinde, aile yapısını destekleyecek yeni bir askerlik uygulamasının üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Güler, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yürüttüğü bu konuyla ilgili olarak, Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de katkı sağlamak için çeşitli öneriler geliştirdik. Bu önerileri önümüzdeki dönemlerde kamuoyuyla paylaşacağız." dedi. Önerilen düzenleme kapsamında, 3 çocuğu olan ailelerin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan ailelerin ise iki çocuğunun istediği yerde askerlik yapabilme hakkına sahip olmasının planlandığı belirtildi.

Bakan Güler, geçtiğimiz günlerde Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına giren bir İHA'nın F-16'lar tarafından düşürülmesine ilişkin de açıklamalarda bulundu. İHA'nın kontrolden çıktığını ifade eden Güler, "F-16'larımız, en emniyetli noktada hava-hava füzesiyle bu İHA'yı etkisiz hale getirdi." dedi. Vurulan İHA'nın hangi ülkeye ait olduğuna yönelik soruları ise, enkaza ilişkin incelemelerin yapılmasının ardından yanıtlayacaklarını bildirdi.

SDG'nin Suriye Ordusuna Entegrasyonu

Bakan Güler, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu ve bu süreçte ABD ile yürütülen müzakerelere dair değerlendirmelerde bulundu. Güler, "ABD’li dostlarımız şu anda durumu daha iyi kavramaya başladı. Bu konudaki görüş farklılıklarımız giderek azalıyor." şeklinde konuştu. SDG'nin entegrasyon süreci, bölgedeki güvenlik dinamikleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.