Bakan Duyurdu: Engelli ve Eski Hükümlülere Dev Hibe Desteği Başladı

Diyarbakır'dan gelen haberlere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli bireyler ve eski hükümlüler için hibe desteklerinin başlatıldığını açıkladı. Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, bu desteklerin artırıldığını ve başvuruların bugün itibarıyla kabul edilmeye başlandığını belirtti. Başvuruların son tarihi ise 16 Ocak olarak duyuruldu. Işıkhan, yeni yılda istihdama ve üretime devam edeceklerini vurgulayarak, dezavantajlı grupların iş ve sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Hibe Destek Miktarları Artırıldı

Bakan Işıkhan’ın paylaşımında, hibe desteklerinin tutarlarına ilişkin detaylar da yer aldı. İŞKUR, 2026 yılı 1. dönem itibarıyla engellilerin kendi işlerini kurabilmeleri için 735 bin liraya kadar hibe desteği sağlayacak. Eski hükümlülerin iş gücüne kazandırılması amacıyla ise 550 bin liraya kadar bir destek sunulacak. Ayrıca, iş gücü piyasasında çalışma imkanları kısıtlı olan engellilere yönelik korumalı iş yerlerinin kapasitesini artırmak için 905 bin liraya kadar kuruluş sermayesi desteği de sağlanacak.

Hibe Desteklerinin Amacı

Bakanlığın bu girişimi, engelli bireylerin ve eski hükümlülerin iş hayatına kazandırılması ve sosyal entegrasyonlarının sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hibe destekleri, bu grupların kendi işlerini kurmalarına ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına olanak tanımayı hedefliyor. Engelli bireylerin ve eski hükümlülerin iş yaşamına katılımını artırarak, toplumsal eşitliğin sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bu destekler, aynı zamanda iş gücü piyasasının çeşitlenmesine de yardımcı olacaktır.

Bakan Işıkhan, hibe desteği programının detaylarını paylaşırken, hükümetin dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerini ve desteklerini artırarak sürdürme kararlılığını da ifade etti. Bu kapsamda, yapılacak desteklerin yalnızca maddi değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik açıdan da önemli katkılar sunması bekleniyor. Böylelikle, engelli bireyler ve eski hükümlüler için daha kapsayıcı bir iş ortamı oluşturulması hedefleniyor.