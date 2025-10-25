Ayşe Barım Hakkında Yeni Gelişmeler

İstanbul'da Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı. Bu karar, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi ve Barım'ın sağlık durumu ile ilgili yapılan değerlendirmelere dayandırıldı.

Mahkeme Kararının Gerekçesi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) 22 Ekim'de düzenlediği raporu inceledi. Rapor, Barım'ın hastane şartlarında tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı. Belirtilen sağlık durumuna göre cezaevi koşullarının Barım için uygun olmadığı ifade edildi. ATK raporunda, Barım'ın bir ay sonra yeniden muayeneye tabi tutulacağı ve bu muayene sonucuna göre durumunun tekrar değerlendirileceği bilgisi de yer aldı.

Adli Kontrol Tedbirleri

Mahkeme, Barım hakkında uygulanması önerilen adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağına kanaat getirdi. Bu nedenle, sanığın “konutu terk etmeme” ve “yurt dışı çıkış yasağı” gibi adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verildi. Daha önce İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Barım'ın tutukluluğunun adli kontrol ile sağlanabileceği belirtilmişti. Ancak duruşma savcısı, Barım'ın tahliyesine itiraz etmişti.

İtiraz Süreci ve Sonuçları

Mahkeme heyeti, savcılığın itirazını kabul etmemiş ve dosyayı üst mahkemeye göndermişti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılandığı davada, tahliye talebini inceleyerek yeni bir karar vermiş oldu. Bu karar, Barım'ın sağlık durumu ve mevcut adli kontrol tedbirleri göz önünde bulundurularak alındı.

Ayşe Barım hakkında alınan bu yeni kararla birlikte, süreçteki gelişmeler dikkatle izlenmeye devam edecek.