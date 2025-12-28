Dolar
Arzum Onan: Filtreli bedenler doğal durmuyor

Yayınlanma
14
Ünlü oyuncu Arzum Onan, Hülya Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programına katılarak günümüzdeki güzellik algısına yönelik dikkat çekici yorumlarda bulundu. Onan, sosyal medyanın etkisiyle gençler üzerinde oluşan baskının, doğal güzellik anlayışını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Sosyal Medyanın Etkisi

Arzum Onan, programda yaptığı açıklamalarda, günümüz gençlerinin sosyal medya aracılığıyla maruz kaldığı filtrelenmiş görsellere dikkat çekti. "Filtreler ve inceltilmiş bedenler gerçekçi değil. Bu, genç kızlarda büyük bir baskı oluşturuyor ve doğal değil, bunu doğru bulmuyorum" diyerek, modern güzellik anlayışının sağlıksız olduğunu ifade etti. Onan, sosyal medyanın gençlerin özgüvenlerini zedelediğini düşündüğünü belirtti.

Çocukluk Anıları

Ankara’da büyüyen Onan, çocukluk yıllarına dair anılarını da paylaştı. "Boynunda anahtarıyla büyüyen bir çocuktum. Annem çalışıyordu, bu yüzden evin sorumluluğunu çok erken almak zorunda kaldım" diyerek, erken yaşta sorumluluk sahibi olmanın etkilerini aktardı. İstanbul'a taşındıklarında yaşadığı yalnızlık hissinin, hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Modellik Kariyeri ve Güzellik Anlayışı

Arzum Onan, modellik kariyerine nasıl başladığını anlatarak, "Erken büyüdüğüm için bu sorumluluk bana bir yük gibi gelmedi" dedi. Güzellik algısına dair sorulan bir soruya ise, "Güzellik bir form değil, bir hâl galiba. Bir insanı güzel kılan sadece dış görünüşü değil, hal ve tavırlarıdır" yanıtını verdi.

Setlere Dönüş

Uzun bir aradan sonra “Bi’ Umut” filmiyle yeniden seyirciyle buluşan Onan, setlere duyduğu özlemi dile getirdi. "İyi ki dedim. Sette olmak çok güzel bir duygu. Ben işim olmasa da sette vakit geçirmeyi hep sevdim. Kamera önünde olmaktan çok, sette olmayı özlemişim" diyerek, sinema dünyasına olan tutkusunu vurguladı.

