Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Zam Geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına çarşamba gününden itibaren litre başına 1 lira 15 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Bu artış, pompa fiyatlarına yansıyacak ve araç sahiplerinin bütçelerini etkileyecek.

Ocak Ayında Akaryakıt Fiyatlarında Yaşanan Değişiklikler

Ocak ayı, akaryakıt fiyatlarında hareketli bir dönem geçirdi. Bu süreçte hem zam hem de indirim uygulamaları gerçekleşti. Özellikle 2 Ocak tarihinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 6,95 oranında artırıldı. Ardından, 16 Ocak'ta benzine 1,61 TL zam yapılırken, 17 Ocak'ta ise benzine 95 kuruşluk bir indirim uygulandı. Bu çalkantılı süreç, araç sahipleri için akaryakıt maliyetlerinde önemli değişikliklere neden oldu.

İstanbul ve Ankara'daki Güncel Akaryakıt Fiyatları

19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla İstanbul ve Ankara'daki akaryakıt fiyatları şu şekildedir: İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı 54,00 TL, motorin ise 54,86 TL seviyesindedir. Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı 53,83 TL, motorin ise 54,69 TL olarak belirlenmiştir. Ankara'da ise benzin 54,90 TL, motorin 55,94 TL'den işlem görmektedir. Ayrıca, Eskişehir'de benzin fiyatı 55,19 TL, motorin fiyatı ise 56,20 TL'dir. Bu fiyatlar, tüketicilerin akaryakıt harcamalarını doğrudan etkilemektedir.

Akaryakıt Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Akaryakıt fiyatları, birçok faktörden etkilenmektedir. Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişiklikler, ÖTV oranları ve rafinerici ile dağıtıcı marjları bu faktörlerin başında gelmektedir. Özellikle döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının yönünü belirleyen önemli bir unsurdur. ÖTV artışının akaryakıt fiyatlarına yansıması ise doğrudan tüketicilerin ödeyeceği tutarları etkilemektedir.

Gelecekte Akaryakıt Fiyatları Düşer mi?

Akaryakıt fiyatlarının geleceği, büyük ölçüde küresel petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlıdır. Petrol fiyatlarındaki olası bir düşüş veya Türk Lirası'nın değer kazanması, pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyabilir. Ancak, bu durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini korumaktadır. Araç sahipleri, fiyatlardaki değişimlere dikkat ederek bütçelerini planlamalıdır.