Antalya Büyükşehir Belediyesi Operasyonunda Yeni Gelişmeler: Taraftar Derneğine Baskın Yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Operasyonunda Yeni Gelişmeler: Taraftar Derneğine Baskın Yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Operasyonunda Yeni Gelişmeler: Taraftar Derneğine Baskın Yapıldı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de dâhil olduğu rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında, hafriyat işlerindeki usulsüzlük iddiaları nedeniyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 şüpheliden 16'sının yakalandığı bildirildi. Ayrıca, soruşturmanın Antalyaspor Kulübü Derneği'ne sıçraması dikkat çekti.

Gözaltı Operasyonları ve Şüphelilerin Durumu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi işletmecisi B.Ö. ve iş insanı R.K.'nın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin, Antalyaspor Kulübü Derneği’nde gerçekleştirdiği arama, soruşturmanın kapsamının ne denli geniş olduğunu ortaya koyuyor.

Önceki Gözaltılar ve Tutuklamalar

5 Temmuz'da, Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep K. gözaltına alınmış, Böcek tutuklanırken, Zeynep K. yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmış, daha sonra yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce 17 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 8'i tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Rüşvet İddiaları

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y. isimli şahısların, hak ediş ödemelerini alabilmek için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e toplamda 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia ediliyor. Rüşvet paralarının transfer edildiği döviz bürosuna ve bu paraların altına çevrildiği iki kuyumcuya kayyum atanmış durumda.

Son Gelişmeler

Mustafa Gökhan Böcek, 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na döndüğünde gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturma sürecinde Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan ve iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklandı. 10 Eylül'de gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise 21 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda, iş insanı Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Kanal V televizyonunun sahibi Mehmet Okan Kaya ve eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan gibi önemli isimler tutuklandı. Pişmanlık hükümlerinden faydalanan bazı zanlılar, 27 Eylül'de serbest bırakıldı.

