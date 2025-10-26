Dolar
Ankara'da Elektrik Kesintisi: 26 Ekim 2025'te Hangi İlçelerde Kesinti Var?

Ankara'da Elektrik Kesintisi: 26 Ekim 2025'te Hangi İlçelerde Kesinti Var?

Ankara'da Elektrik Kesintisi: 26 Ekim 2025'te Hangi İlçelerde Kesinti Var?
Başkent EDAŞ, 26 Ekim 2025 Pazar günü Ankara'da meydana gelecek elektrik kesintileri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Şebeke arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle Çankaya, Keçiören, Yenimahalle ve Mamak gibi ilçelerde geçici enerji kesintileri yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar, "Ankara'da elektrik ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını ararken, EDAŞ, onarımların gece saatlerine kadar sürebileceğini bildirdi.

Çankaya'da Elektrik Kesintileri

Çankaya ilçesinde farklı mahallelerde şebeke arızaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanmaktadır. EDAŞ ekipleri, arızaların giderilmesi için saha çalışmalarına devam ediyor. Öne çıkan etkilenen bölgeler arasında Mustafa Kemal Mahallesi, Üniversiteler Mahallesi ve Yukarı Bahçelievler Mahallesi yer alıyor. Özellikle Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde 66. Sokak üzerinde enerjinin 26 Ekim 2025 tarihinde saat 01:40'ta verilmesi planlanıyor.

Kesinti Nedenleri ve Beklentiler

Kesintilerin temel nedeni, şebeke arızaları olarak belirtiliyor. EDAŞ, arıza giderme işlemlerinin tamamlanmasının ardından enerjinin kademeli olarak verileceğini duyurdu. Bu süreçte, Keçiören, Mamak ve Yenimahalle gibi diğer ilçelerde de benzer elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Ayrıca, enerji kesintisi sırasında vatandaşların elektrikli cihazlarını kapalı tutmaları tavsiye ediliyor.

Elektrik Kesintisinin Süresi

Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, onarım ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından elektrik kesintilerinin akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor. Ancak, arıza durumlarının teknik koşullara göre değişiklik gösterebileceği ve bu nedenle planlı saatlerin güncellenebileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı. EDAŞ, kesintilerin en kısa sürede sona ermesi için gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti.

