Altın Fiyatlarındaki Hareketlilik Devam Ediyor: 19 Ocak 2026 Güncel Rakamlar

Altın piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü de devam ediyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ederken, günün ilk rakamları belirlendi. Küresel ekonomik faktörler ve iç piyasa talebi, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklemeye devam ediyor. Bu bağlamda, gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları yatırımcılar için kritik bir öneme sahip.

Yükseliş Sinyalleri ve Küresel Gelişmeler

ABD Merkez Bankası'nın (Federal Reserve) 2026 yılı içerisinde en az iki kez faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler, altını yeniden güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkarıyor. Faiz oranlarının düşeceği öngörüsü, getirisi olmayan altın varlıklarını yatırımcılar açısından daha cazip hale getiriyor. Ayrıca, Singapur merkezli UOB Bank, artan jeopolitik riskleri dikkate alarak 2026 yılı için altın tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bankanın projeksiyonlarına göre, ons altın fiyatının 2026 yılının son çeyreğinde 5 bin dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor.

19 Ocak 2026 Güncel Altın Fiyatları

Küresel piyasalardaki toparlanma ve ons altındaki artış, iç piyasalara da olumlu yönde yansıyor. 19 Ocak 2026 tarihinde güncel altın fiyatları şu şekildedir:

Gram Altın: Alış: 6.482,34 TL - Satış: 6.483,20 TL

Çeyrek Altın: Alış: 10.747,00 TL - Satış: 10.824,00 TL

Ons Altın: Alış: 4.661,12 Dolar - Satış: 4.661,79 Dolar

Cumhuriyet Altını: Alış: 42.856,00 TL - Satış: 43.132,00 TL

Kapalıçarşı Altın Fiyatları: Alış: 6.562 TL - Satış: 6.640 TL

Yatırımcıların Takip Ettiği Gelişmeler

Uzmanlar, ons altındaki yükseliş eğiliminin sürmesi durumunda, gram altın ve ziynet altınlarındaki artışın devam edebileceğini ifade ediyor. Bu hafta içerisinde ABD'den gelecek ekonomik verilerin ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerinde belirleyici etkiler yaratması bekleniyor. Yatırımcılar, bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak stratejilerini belirleyecek. Altın fiyatlarındaki dalgalanmaların izlenmesi, yatırımcılar için önem arz ediyor.