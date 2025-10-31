Dolar
Altın Fiyatları 31 Ekim 2025: Güncel Alış Satış Fiyatları

Altın Fiyatları 31 Ekim 2025: Güncel Alış Satış Fiyatları

Altın Fiyatları 31 Ekim 2025: Güncel Alış Satış Fiyatları
Okunma Süresi: 2 dk

Altın fiyatları, 31 Ekim 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altınının güncel değerleri merak ediliyor. FED’in faiz kararının ardından yükselişini sürdüren altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Peki, güncel fiyatlar ne durumda? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada anlık altın alış ve satış fiyatları.

Altın Fiyatlarındaki Güncel Durum

Son günlerde devam eden yükselişin ardından altın fiyatları, geçtiğimiz hafta bir miktar geri çekilme yaşadı. Ancak, FED’in açıkladığı faiz kararının ardından yeniden yükselişe geçtiği gözlemleniyor. Uzmanlar, yıl sonuna kadar altın fiyatlarının yeni rekorlar kırabileceği konusunda hemfikir. 31 Ekim Cuma günü, ons altın 4.005 dolar seviyelerinden işlem görürken, gram altın 5.407 lira seviyesinden açılış yaptı.

Ons Altın ve Gram Altın Fiyatları

Dün sabah saatlerinde ons altın, 3.961 dolardan işlem görürken, gün içinde psikolojik sınır olan 4.000 dolar bandını aşarak 4.011,80 dolara kadar yükseldi. Yurtiçindeki altın fiyatları da bu yükselişten etkilenerek artış gösterdi. Kapalıçarşı'da gram altın alış fiyatı 5.411,57 lira, satış fiyatı ise 5.412,33 lira olarak belirlendi. Çeyrek altın için alış fiyatı 9.175,00 lira, satış fiyatı ise 9.307,00 lira seviyesinde işlem görmekte.

Yatırımcıların Beklentileri

Yerli ve yabancı uzmanlar, altın fiyatlarının kısa bir düzeltme hareketi sonrasında yeniden yükselişe geçmesini öngörüyor. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) üçüncü çeyrek raporuna göre, küresel altın talebi yıllık bazda yüzde 3 artarak 1.313 tona ulaşmış durumda. Bu rakam, çeyrek dönem bazında görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. Uzman Louise Street, zayıflayan ABD doları ve düşen faiz beklentilerinin yatırım talebini artırabileceğini belirtti.

Altın Fiyatları ve Piyasa Analizi

WGC’nin raporunda, mevcut piyasa koşullarının altın fiyatlarında daha fazla yukarı yönlü hareket olasılığını artırdığına dikkat çekildi. Araştırmalar, yatırımcıların altını elde tutma gerekçelerinin hala güçlü olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda, 22 ayar altın alış fiyatı 5.134,78 lira, satış fiyatı ise 5.197,80 lira olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet altını alış fiyatı 36.598,00 lira, satış fiyatı ise 37.067,00 lira seviyesindedir.

Bugün itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir takip konusu olmaya devam ediyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasa verileri doğrultusunda, yatırımcılar için güncel fiyatlar belirleyici olacak.

