Altın Fiyatları 29 Ekim 2025: Güncel Piyasa Verileri

29 Ekim 2025 tarihinde, altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle, geçtiğimiz haftalarda yaşanan sert fiyat düşüşleri sonrası, piyasalarda altın fiyatlarının durumu merak konusu oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimi ihtimali, piyasalarda hafif bir hareketlilik yaratmış durumda. Bugün, ons altın 3962 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatı da 5300 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Güncel Altın Fiyatları

29 Ekim 2025 tarihli güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalardaki gelişmeleri etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak Fed'in faiz kararı bekleniyor. Bugün, saat 21:00'de açıklanacak karar, altın fiyatlarını etkileyebilir. İşte güncel fiyatlar:

Gram Altın Fiyatı

Gram altın, alış fiyatı 5.338,41 TL, satış fiyatı ise 5.339,10 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın alım-satım işlemlerinde dikkate alması gereken güncel verileri yansıtmaktadır.

Ons Altın Fiyatı

Altın ons fiyatı ise, alış fiyatı 3.961,28 dolar, satış fiyatı ise 3.962,55 dolar olarak işlem görmektedir. Bu değerler, uluslararası piyasalardaki altın fiyatlarının yerel piyasalara yansımasını göstermektedir.

Çeyrek Altın Fiyatı

Çeyrek altın fiyatları, alış fiyatı 8.541,46 TL, satış fiyatı 8.729,43 TL olarak güncellenmiştir. Çeyrek altın, yatırımcılar arasında popüler bir seçenek olmaya devam etmektedir.

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 34.165,84 TL, satış fiyatı 34.810,94 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, Cumhuriyet altınının geleneksel yatırım aracı olarak önemini koruduğunu göstermektedir.

Tam ve Yarım Altın Fiyatları

Tam altın fiyatları, alış fiyatı 36.502,00 TL, satış fiyatı 36.977,00 TL olarak güncellenirken, yarım altın fiyatları alışta 17.037,33 TL, satışta ise 17.467,06 TL seviyelerinde işlem görmektedir.

Diğer Altın Türleri

İlgili diğer altın türleri arasında ata altın, ziynet altını ve 14 ayar bilezik gibi seçenekler de bulunmaktadır. Ata altın fiyatları alışta 36.897,45 TL, satışta 37.838,46 TL'den işlem görürken, ziynet altını alış fiyatı 34.181,47 TL ve satış fiyatı 34.827,30 TL olarak kaydedilmiştir. 14 ayar bilezik gram fiyatları ise 3.084,76 TL alış ve 4.190,04 TL satış olarak güncellenmiştir.

Bu fiyatlar, piyasadaki dalgalanmaların yanı sıra uluslararası ekonomik gelişmelerden de etkilenmektedir. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki değişimleri dikkatle izleyerek, alım-satım kararlarını buna göre şekillendirmektedir.