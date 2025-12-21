Ali Koç’tan Sadettin Saran’a Destek: “Her Daim Fenerbahçe’nin Yanındayız”

Dolar
Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran’a destek vererek, Fenerbahçe camiasının birlik ve dayanışma ruhunu vurguladı. Koç, Saran’ın maruz kaldığı iddialara karşı kulüp olarak duruş sergilemenin önemine dikkat çekti.

Sadettin Saran Hakkındaki İddialar ve Serbest Bırakılması

Sadettin Saran, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında “uyuşturucu madde temin etmek” ve “uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak” suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından, Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu süreç, Fenerbahçe camiası için önemli bir gündem maddesi haline geldi ve kulüp destek mesajlarıyla Saran’a sahip çıktı.

Fenerbahçe Taraftarının Desteği

Saran’ın serbest bırakılmasının ardından, Fenerbahçe’nin Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmaya katıldı. Stat çevresinde taraftarların tezahüratlarıyla karşılanan Saran, bu destekle moral buldu. Fenerbahçe taraftarının, kulüp içindeki birlik ve beraberlik anlayışını pekiştiren bu tür destekler, camianın dayanışma ruhunu güçlendiriyor.

Ali Koç’un Birlik Mesajı

Ali Koç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Fenerbahçe’ye olan bağlılıklarını bir kez daha dile getirerek, “Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Fenerbahçe’nin yanındayız. Her daim Fenerbahçe’nin ve Sadettin Saran’ın yanındayız” sözlerini kullandı. Bu açıklamalar, kulüp içindeki dayanışma ve birlik mesajının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Koç’un bu destekleyici ifadeleri, taraftarlar ve Fenerbahçe camiası tarafından memnuniyetle karşılandı ve birlik olmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

