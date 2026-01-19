Akran Zorbalığıyla Mücadelede Yeni Dönem: Proje 25 İlçede Başladı ve Aileler de Dahil Edilecek

Son yıllarda okullarda artan akran zorbalığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dikkatini çekti. Bu kapsamda, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin empati ve sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla yeni bir proje başlattı. İstanbul'un 25 ilçesindeki okullarda 'nezaket atölyeleri' kurularak, çocukların bilinçlenmesi ve sağlıklı sosyal ilişkiler geliştirmesi hedefleniyor.

Nezaket Atölyeleri Uygulamaya Alındı

Nezaket atölyelerinde, öğrencilere tiyatro yoluyla çeşitli senaryolar canlandırılarak doğru ve yanlış davranışlar öğretilecek. Bu uygulama ile öğrencilerin empati kurma, saygı gösterme ve nezaket gibi değerleri deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanacak. Projenin ilk aşaması ilkokul düzeyinde başlatılacak; ilerleyen dönemlerde ise ortaokul ve lise kademelerinde de uygulanması planlanıyor. Böylece, nezaket atölyelerinin İstanbul genelindeki tüm öğrencilere ulaşması ve toplumsal bir farkındalık yaratması hedefleniyor.

Projenin Kapsamı ve Amaçları

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, projenin özellikle ikinci dönem için öncelikli hale getirildiğini vurguladı. Yentür, "Psikolojik sağlamlık, akran nezaketi ve aile yılı çalışmalarını merkezimize aldık. İstanbul’daki resmi ve özel tüm okullarda bu üç konu üzerinde yoğun bir çaba göstereceğiz" şeklinde açıklamada bulundu. Bu projeyle birlikte, çocukların sosyal becerilerinin gelişimi desteklenerek, akran zorbalığına karşı proaktif bir yaklaşım sergilenecek.

Ailelerin Rolü ve Bilinçlendirme Eğitimleri

Nezaket atölyelerinin ilerleyen aşamalarında ebeveynlerin de projeye dahil edilmesi öngörülüyor. Ailelere yönelik bilinçlendirme eğitimleri verilerek, çocukların okulda kazandıkları değerlerin ev ortamında da desteklenmesi sağlanacak. Bu sayede, hem okulda hem de evde sağlıklı bir iletişim ve sosyal ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Bu girişim, akran zorbalığı ile mücadelede yenilikçi bir adım olarak öne çıkıyor ve çocukların gelecekte daha empatik bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.