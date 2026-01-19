Dolar
43,2770 %-0.01
Euro
50,3389 %0.27
Gram Altın
6.486,83 % 1,75
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Akran Zorbalığıyla Mücadelede Yeni Dönem: Proje 25 İlçede Başladı ve Aileler de Dahil Edilecek

Akran Zorbalığıyla Mücadelede Yeni Dönem: Proje 25 İlçede Başladı ve Aileler de Dahil Edilecek

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Akran Zorbalığıyla Mücadelede Yeni Dönem: Proje 25 İlçede Başladı ve Aileler de Dahil Edilecek
Okunma Süresi: 2 dk

Son yıllarda okullarda artan akran zorbalığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dikkatini çekti. Bu kapsamda, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin empati ve sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla yeni bir proje başlattı. İstanbul'un 25 ilçesindeki okullarda 'nezaket atölyeleri' kurularak, çocukların bilinçlenmesi ve sağlıklı sosyal ilişkiler geliştirmesi hedefleniyor.

Nezaket Atölyeleri Uygulamaya Alındı

Nezaket atölyelerinde, öğrencilere tiyatro yoluyla çeşitli senaryolar canlandırılarak doğru ve yanlış davranışlar öğretilecek. Bu uygulama ile öğrencilerin empati kurma, saygı gösterme ve nezaket gibi değerleri deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanacak. Projenin ilk aşaması ilkokul düzeyinde başlatılacak; ilerleyen dönemlerde ise ortaokul ve lise kademelerinde de uygulanması planlanıyor. Böylece, nezaket atölyelerinin İstanbul genelindeki tüm öğrencilere ulaşması ve toplumsal bir farkındalık yaratması hedefleniyor.

Projenin Kapsamı ve Amaçları

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, projenin özellikle ikinci dönem için öncelikli hale getirildiğini vurguladı. Yentür, "Psikolojik sağlamlık, akran nezaketi ve aile yılı çalışmalarını merkezimize aldık. İstanbul’daki resmi ve özel tüm okullarda bu üç konu üzerinde yoğun bir çaba göstereceğiz" şeklinde açıklamada bulundu. Bu projeyle birlikte, çocukların sosyal becerilerinin gelişimi desteklenerek, akran zorbalığına karşı proaktif bir yaklaşım sergilenecek.

Ailelerin Rolü ve Bilinçlendirme Eğitimleri

Nezaket atölyelerinin ilerleyen aşamalarında ebeveynlerin de projeye dahil edilmesi öngörülüyor. Ailelere yönelik bilinçlendirme eğitimleri verilerek, çocukların okulda kazandıkları değerlerin ev ortamında da desteklenmesi sağlanacak. Bu sayede, hem okulda hem de evde sağlıklı bir iletişim ve sosyal ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Bu girişim, akran zorbalığı ile mücadelede yenilikçi bir adım olarak öne çıkıyor ve çocukların gelecekte daha empatik bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

#Gündem
Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Zam Geliyor
Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Zam Geliyor
#Gündem / 19 Ocak 2026
Eskişehir'in Yeni Valisi Erdinç Yılmaz'ın Görev Tarihi Belli Oldu
Eskişehir'in Yeni Valisi Erdinç Yılmaz'ın Görev Tarihi Belli Oldu
#Gündem / 19 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Altın Fiyatlarındaki Hareketlilik Devam Ediyor: 19 Ocak 2026 Güncel Rakamlar
Altın Fiyatlarındaki Hareketlilik Devam Ediyor: 19 Ocak 2026 Güncel Rakamlar
Gündem
Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası, Konya'da Sona Erdi
Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası, Konya'da Sona Erdi
Pınar Deniz'in Yeni İmajı Joy Awards 2026 Gece'sinde Dikkat Çekti
Pınar Deniz'in Yeni İmajı Joy Awards 2026 Gece'sinde Dikkat Çekti
54 Yıl Sonra Tarihi Adım: İnsanlı Ay Yolculuğu Geri Dönüyor
54 Yıl Sonra Tarihi Adım: İnsanlı Ay Yolculuğu Geri Dönüyor
Trendyol 1. Lig: Boluspor - Sarıyer Maç Özeti
Trendyol 1. Lig: Boluspor - Sarıyer Maç Özeti
18 Ocak 2026 Samsun Fındık Fiyatları: Çarşamba ve Terme Serbest Piyasa
18 Ocak 2026 Samsun Fındık Fiyatları: Çarşamba ve Terme Serbest Piyasa
Kocaelispor - Trabzonspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Kocaelispor - Trabzonspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Eskişehir Beylikova İlçesi: Nüfus ve Yüzölçümü Hakkında Bilgiler
Eskişehir Beylikova İlçesi: Nüfus ve Yüzölçümü Hakkında Bilgiler
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft