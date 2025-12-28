Akaryakıt Fiyatları: 28 Aralık 2025 Benzin ve Motorin Fiyatları Ne Kadar?

ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN - Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve vergi oranları gibi çeşitli etmenlerden etkilenerek sürekli değişim göstermektedir. Bu dinamik yapı, özellikle büyük şehirlerde, örneğin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde belirgin fiyat farklılıklarına yol açmaktadır.

Fiyatların Belirleyicileri

Büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları, yerel arz ve talep koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Her benzin istasyonunun fiyatları farklılık arz edebilir, bu da tüketicilerin alışveriş tercihlerini etkileyen bir faktör haline gelmektedir. Örneğin, bazı bölgelerde artan talep, fiyatların yükselmesine neden olurken, diğer bölgelerdeki düşük talep fiyatları daha rekabetçi hale getirebiliyor.

28 Aralık 2025 Tarihinde Belirlenen Fiyatlar

28 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye genelinde benzin fiyatları 51,72 TL, motorin fiyatları ise 53,16 TL olarak duyurulmuştur. Bu fiyatlar, petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Dolayısıyla, akaryakıt tüketicileri için bu fiyatların sürekli olarak güncellenmesi, ekonomik koşullara bağlı olarak kaçınılmaz bir durumdur.

Sonuç olarak, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi, hem tüketiciler hem de sektör oyuncuları için önemli bir takip gerektiren bir konudur. Yükselen döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artışlar, yerel pompa fiyatlarına doğrudan yansımaktadır. Bu nedenle, tüketicilerin akaryakıt alımlarını planlarken güncel fiyatları dikkate almaları büyük önem taşımaktadır.