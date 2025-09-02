AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Önemli Açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı Sonrası Gündem Değerlendirmesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, ekonomi, çevre ve Ar-Ge konularında yapılan sunumlarla birlikte, parti politikalarının güncellenmesi ve gelecekteki projeler hakkında bilgi verildi. Çelik, Cumhurbaşkanı ve bakanların iç ve dış politika konularına dair kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Teşkilatların Sahadaki Çalışmaları Devam Ediyor

Çelik, teşkilatların Türkiye genelinde buluşmalar düzenleyerek sahada aktif olduklarını ifade etti. Bu kapsamda, 15 Eylül tarihine kadar çeşitli etkinliklerin sürdürüleceğini aktaran Çelik, iç ve dış politikadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı. Böylelikle, halkla daha yakın bir iletişim kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

Filistin’deki Durum ve Uluslararası Tepkiler

Toplantının en dikkat çekici konularından biri ise Orta Doğu'daki gelişmeler oldu. Çelik, Netanyahu hükümetinin Gazze'de gerçekleştirdiği eylemleri sert bir dille eleştirerek, bu durumu insanlık tarihinin en barbarca eylemlerinden biri olarak nitelendirdi. Çelik, "Netanyahu her geçen gün daha fazla katliam yaparak, Gazze'deki soykırımı devam ettiriyor. Bu durum, insanlık adına büyük bir utanç kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Çelik, ayrıca ABD'nin Filistin Devlet Başkanı ve diğer yetkililerin vizelerini iptal etmesini adaletsiz bir karar olarak değerlendirdi. Bu kararın, uluslararası hukuk ve meşru zeminler açısından son derece sıkıntılı bir durum yarattığını belirten Çelik, "Yıllardır Cumhurbaşkanımız Filistin davasını en yüksek sesle haykırmaktadır. Bu mesele, devletlerin sorunu olmaktan çıkmış, insanlık ittifakının meselesi haline gelmiştir" dedi.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları, hem iç politikada hem de uluslararası alanda Türkiye'nin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. Çelik, hükümetin bu konular üzerindeki kararlılığını sürdürerek, uluslararası ilişkilerde adaletin sağlanması için çaba göstereceğini ifade etti. Bu bağlamda, Türkiye'nin dış politikadaki etkinliğinin artırılması ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses olunması gerektiği mesajını verdi.