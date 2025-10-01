Dolar
41,6003 %0,23
Euro
48,7972 %0,44
Gram Altın
5.197,54 % 0,73
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Aile ve Gençlik Fonu Başvuru Ekranı | Evlilik Kredisi Detayları

Aile ve Gençlik Fonu Başvuru Ekranı | Evlilik Kredisi Detayları

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Aile ve Gençlik Fonu Başvuru Ekranı | Evlilik Kredisi Detayları
Okunma Süresi: 2 dk
Aile ve Gençlik Fonu Başvuru Ekranı | Evlilik Kredisi Detayları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak 2026 itibarıyla artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisine başvuruların başladığını duyurdu. Yeni yuva kuracak gençler için önemli bir destek sunan bu kredi programı, e-Devlet ve belirlenen internet adresi üzerinden erişilebilecek. Evlilik kredisi miktarları ve başvuru süreçleri hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Evlilik Kredisi Miktarları 2026

2026 yılı itibarıyla Aile ve Gençlik Fonu kapsamında çiftlere sunulacak kredi miktarları, başvuranların yaş aralıklarına göre değişiklik göstermektedir. 18-25 yaş aralığında olan çiftler için kredi tutarı 250.000 TL olarak belirlenirken, 26-29 yaş aralığındaki çiftler için bu tutar 200.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme, gençlerin evlilik süreçlerinde finansal destek alarak yeni bir yaşam kurmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Başvuru Süreci

Yeni evlenecek gençler, Aile ve Gençlik Fonu'na başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden veya ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinden gerçekleştirebilirler. Bakan Göktaş, başvuruların bugünden itibaren alınmaya başlandığını ve bu süreçte gençlerin ihtiyaçlarına yönelik desteklerin artırıldığını belirtmiştir.

Gelir Şartları ve Destekler

Başvuru şartları arasında gelir durumu değerlendirmesi de yer almaktadır. Aile ve Gençlik Fonu’ndan daha fazla gencin yararlanabilmesi amacıyla gelir şartı, son 6 ay içinde elde edilen gelir için asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarılmıştır. Ayrıca, 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemeleri, her çocuk için 12 ay süreyle ertelenecektir. Bu düzenlemeler, gençlerin yuva kurma süreçlerinde daha fazla desteklenmelerini amaçlamaktadır.

Önceki Başvurular ve Desteklenen Çiftler

Bakan Göktaş, bugüne kadar Aile ve Gençlik Fonu'na Türkiye genelinde toplam 158.488 çiftin başvurduğunu, bu başvurulardan 117.184'ünün onaylandığını ve evlilik ile danışmanlık hizmetlerinden yararlandığını aktardı. Ayrıca, 59.054 çiftin ise kredi desteğinden faydalanma hakkı kazandığı belirtilmiştir. Bu veriler, fonun genç çiftler için sağladığı desteğin önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

#Seohaber
#Son Dakika Haberleri
#Evlilik Kredisi
#Evlilik Kredisi 2026
#Evlilik Kredisi Başvuru 2026
#Evlilik Kredisi Ne Kadar
#Aile Ve Gençlik Fonu
#Aile Ve Gençlik Fonu Başvuru Ekranı
Boğaz'da Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na Gemi Çarptı: Restorasyon Süreci 7 Yıl Sürdü
Boğaz'da Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na Gemi Çarptı: Restorasyon Süreci 7 Yıl Sürdü
#Gündem / 01 Ekim 2025
Sağlık Bakanlığı 2025: 2.753 Sürekli İşçi Alımı Detayları
Sağlık Bakanlığı 2025: 2.753 Sürekli İşçi Alımı Detayları
#Gündem / 01 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Güller ve Günahlar Dizisinin Yayın Tarihi ve Detayları Açıklandı
Güller ve Günahlar Dizisinin Yayın Tarihi ve Detayları Açıklandı
Gündem
Bülent Arınç'tan CHP'ye Eleştiri: "Saygısızlık Yapamazsınız"
Bülent Arınç'tan CHP'ye Eleştiri: "Saygısızlık Yapamazsınız"
Show TV'nin Bahar Dizisi 53. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
Show TV'nin Bahar Dizisi 53. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
Çin, Alçak Dünya Yörüngesine 11 Uydu Fırlattı
Çin, Alçak Dünya Yörüngesine 11 Uydu Fırlattı
İspanya 3. Bölgesel Liginde Trajik Olay: 19 Yaşındaki Kaleci Raul Ramirez Hayatını Kaybetti
İspanya 3. Bölgesel Liginde Trajik Olay: 19 Yaşındaki Kaleci Raul Ramirez Hayatını Kaybetti
Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? İşte Yeni Senaryo
Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? İşte Yeni Senaryo
Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür Hakkında Bilgiler
Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür Hakkında Bilgiler
Bartın'da Milletvekilinin Cevabı Köylüleri Güldürdü
Bartın'da Milletvekilinin Cevabı Köylüleri Güldürdü
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft