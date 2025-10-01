Aile ve Gençlik Fonu Başvuru Ekranı | Evlilik Kredisi Detayları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak 2026 itibarıyla artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisine başvuruların başladığını duyurdu. Yeni yuva kuracak gençler için önemli bir destek sunan bu kredi programı, e-Devlet ve belirlenen internet adresi üzerinden erişilebilecek. Evlilik kredisi miktarları ve başvuru süreçleri hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Evlilik Kredisi Miktarları 2026

2026 yılı itibarıyla Aile ve Gençlik Fonu kapsamında çiftlere sunulacak kredi miktarları, başvuranların yaş aralıklarına göre değişiklik göstermektedir. 18-25 yaş aralığında olan çiftler için kredi tutarı 250.000 TL olarak belirlenirken, 26-29 yaş aralığındaki çiftler için bu tutar 200.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme, gençlerin evlilik süreçlerinde finansal destek alarak yeni bir yaşam kurmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Başvuru Süreci

Yeni evlenecek gençler, Aile ve Gençlik Fonu'na başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden veya ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinden gerçekleştirebilirler. Bakan Göktaş, başvuruların bugünden itibaren alınmaya başlandığını ve bu süreçte gençlerin ihtiyaçlarına yönelik desteklerin artırıldığını belirtmiştir.

Gelir Şartları ve Destekler

Başvuru şartları arasında gelir durumu değerlendirmesi de yer almaktadır. Aile ve Gençlik Fonu’ndan daha fazla gencin yararlanabilmesi amacıyla gelir şartı, son 6 ay içinde elde edilen gelir için asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarılmıştır. Ayrıca, 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemeleri, her çocuk için 12 ay süreyle ertelenecektir. Bu düzenlemeler, gençlerin yuva kurma süreçlerinde daha fazla desteklenmelerini amaçlamaktadır.

Önceki Başvurular ve Desteklenen Çiftler

Bakan Göktaş, bugüne kadar Aile ve Gençlik Fonu'na Türkiye genelinde toplam 158.488 çiftin başvurduğunu, bu başvurulardan 117.184'ünün onaylandığını ve evlilik ile danışmanlık hizmetlerinden yararlandığını aktardı. Ayrıca, 59.054 çiftin ise kredi desteğinden faydalanma hakkı kazandığı belirtilmiştir. Bu veriler, fonun genç çiftler için sağladığı desteğin önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.