Adana'da Parkta Bıçaklı Saldırı: Üç Lise Öğrencisi Yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 26 Ekim akşamı meydana gelen olay, parkta oturan üç lise öğrencisinin bıçaklı saldırıya uğramasıyla sonuçlandı. Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yaşanan bu korkutucu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.

Olayın Gelişimi

Olay, akşam saatlerinde motosikletli iki kişinin, parkta oturan 17 yaşındaki lise öğrencileri B.K., Y.K. ve İ.D.'nin yanına gelmesiyle başladı. Motosikletli şahıslar, yanlarında getirdikleri bir fotoğrafı göstererek, resimdeki kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Öğrencilerin tanımadıklarını belirtmeleri üzerine, aralarında tartışma çıkmaya başladı. Aniden büyüyen tartışma, motosikletli gençlerin arkadaş grubunun da katılmasıyla kavgaya dönüştü.

Yaralanmalar ve Hastaneye Kaldırılma

Kavga sırasında, üç lise öğrencisi diğer grup tarafından dövülerek bacaklarından bıçaklandı. Olayın ardından şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Güvenlik Kameralarındaki Görüntüler

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne sererken, yaralı öğrencilerin tedavi süreçlerinin ardından hastaneden taburcu olduğu bildirildi. Öğrenciler, saldırganlardan şikayetçi olma kararı aldı ve polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da yaşanan bu olay, gençler arasında artan şiddet olaylarına dikkat çekerken, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği konusunda tartışmalara yol açtı. Olayın detayları ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma, kamuoyunun dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor.